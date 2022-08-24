مصر الأعلى نموًا فى صادرات الأسمنت عالميًا خلال 2021 (تفاعلي)

سجلت مصر أعلى معدل نمو فى صادرات الأسمنت بين كافة دول العالم العام الماضى بنسبة تصل إلى 197.8%، لتقفز إلى 391.2 مليون دولار، لتحتل بذلك المركز الثامن ضمن قائمة الدول الأعلى فى تصدير للاسمنت عام 2021 وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع worldstopexports.

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صادرات مصر من الأسمنت

بلغت معدل نمو صادرات مصر من الأسمنت 197.8% مقارنة بعام 2020.

وشهدت صادرات مصر من الأسمنت بنهاية عام 2020 نموًا كبيرًا بنسبة تصل إلى 189.4%، لتتربع على قمة الدول الأعلى نموًا.

وفيما يلى ترتيب الدول الأعلى تصديرًا للأسمنت خلال عام 2021:

فيتنام

احتلت فيتنام المركز الأول فى قائحة الدول الأعلى تصديرًا للأسمنت فى عام 2021، بقيمة بلغت 2.1 مليار دولار.

ونمت صادرات فيتنام من الأسمنت العام الماضى بنسبة 60.9%، مقارنة بقيمة صادراتها فى عام 2020.

واستحوذت فيتنام على حصة تصل إلى 16.7% من الإجمالى العالمي.

تركيا

جاء تركيا فى المركز الثاني ضمن الدول الأكبر فى تصدير الأسمنت خلال العام الماضى بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار.

وصعدت صادرات تركيا من الأسمنت العام الماضى بنسبة تصل إلى 12.5%، مقارنة بالعام الأول من وباء كورونا.

واستحوذت تركيا على حصة تصل إلى 10.6% من إجمالي العالمي.

ألمانيا

حصلت ألمانيا على المركز الثالث فى قائمة الدول الأعلى تصديرًا للأسمنت فى العام خلال العام الماضى.

وبلغت صادرات ألمانيا من الأسمنت فى عام 2021 ما يقرب من 610.4 مليون دولار، بحصة تصل إلى 4.7% من الإجمالى العالمي.

كندا

جاءت كندا فى المركز الرابع حيث بلغت صادراتها من الأسمنت العام الماضي ما يقرب من 535.3 مليون دولار.

وقدرت حصة كندا بـ 4.2% من إجمالى صادرات العالم من الأسمنت فى عام 2021.

تايلاند

اقتنصت تايلاند المركز الخامس فى قائمة الدول الأعلى تصديرًا للأسمنت فى العالم العام الماضي.

وصدرت تايلاند اسمنت بقيمة تصل إلى 501.9 مليون دولار، لتستحوذ على حصة تصل إلى 3.9% من الإجمالى العالمي.

الجراف التفاعلى التالى يوضح صادرات أكبر 10 دول من الأسمنت بنهاية عام 2021:

واستحوذت أكبر 5 دول تصديرًا للأسمنت على حصة تصل إلى 40.1% من الإجمالى العالمي، فيما بلغت حصة العشر الكبار على حصة تصل إلى 55%.

صادرات العالم من الأسمنت تقفز 12.7%

ارتفعت صادرات العالم من الأسمنت بنهاية العام الماضى بنسبة تصل إلى 12.7%، وفقًا للبيانات الصادرة عن worldstopexports.

بلغت صادرات العالم منه بنهاية العام الماضي 12.9 مليار دولار، مقابل 11.45 مليار دولار فى عام 2020.

واستحوذت آسيا على أكثر من نصف صادرات قارات العالمبحصة تصل إلى 51.5%، بقيمة قدرت بـ 6.6 مليار دولار.

وجاءت أوروبا فى المركز الثاني بحصة 26.9%، وحصلت أفريقيا على المركز الثالث فى الهيمنه على صادرات الأسمنت بحصة تصل إلى 12.1%.

فيما حلت أمريكا الشمالية فى المركز الرابع بحصة تصل إلى 6.9%، وأمريكا الجنوبية فى المركز الخامس بحصة تمثل 2.6% من الإجمالى العالمي.

الدول الأعلى إنتاجًا للأسمنت

تربعت الصين على قمة الدول الأعلى إنتاجًا للأسمنت فى العالم بنهاية العام الماضي بإجمالى 2,5 مليار طن.

وجاءت الهند فى المركز الثاني بإنتاجها 330 مليون طن، فيما حلت فيتنام فى المركز الثالث بإجمالى 100 مليون طن.

وحصدت الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الرابع فى القائمة بإنتاجها 92 مليون طن أسمنت فى عام 2021، وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع ستاتيستا.

أما المركز الخامس فجاء من نصيب تركيا، بعد أن تمكنت العام الماضي من إنتاج 76 مليون طن أسمنت.

إنتاج مصر من الأسمنت

بحسب البيانات الصادرة عن موقع ستاتيستا بلغ إنتاج مصر من الأسمنت فى عام 2021 ما يقرب من 40 مليون طن.

الفيديو التالى يوضح ترتيب الدول الأعلى إنتاجًا للأسمنت فى العالم على مدار 60 عامًا.