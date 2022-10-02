مصر استقبلت 4.9 مليون سائح في النصف الأول من 2022 (جراف)

استقبلت مصر خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4.9 مليون سائح من كل دول العالم، مقابل 2.6 مليون خلال نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع قدره 85.4%، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التى حصلت “المال” على نسخة منها.

وبلغ عدد الليالي السياحية التى قضاها السائحون المغادرون نحو 52.6 ملـيون ليلة سـيـاحية خـلال النصف الأول من العام الحالي في الفترة من (يناير – يونيو)، مقابل 32.2 مليون ليلة سياحية خلال الفترة المماثلة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 63.6%.

فيما بلغ عدد السائحين الوافـــدين إلى المقصد المصري مـن دول العـالــم نحو 8.0 مليون سائح في 2021، مقابل 3.7 مليونا خلال 2020 بزيادة وصلت إلى 117.5%.

وصل إجمـالى عدد السائحين العـرب الوافدين إلى مصر لنحو 2.0 مليون سائح في عام 2021 مقابل 0.9 مليونا خلال عـام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 114.9%.

وسجـلت أوروبـا الشرقية أكثــر المنـاطق إيفــاداً للسائحيــن خــلال عام 2021 بنسبـة 50.6%، يليـــها الشرق الأوسط بنسبــة 18.9%، ثم أوروبا الغربية بنسبــة 16.4%، وأخيراً أفريقيا بنسبة 7.1%.

وشهد إجمـــالى عــدد الليـــالي السيـاحية التى قضــاها السائحــــين المغـــادرين نحو 93.8 مليـــــــون ليـــــلة في عــام 2021، مقـــابل 43.0 مليــــــون ليلـة خلال 2020 بزيادة 118.3%.

وبلــــغ متوسـط عـــدد الليــــالي السيـــاحية للسائح 12.4 ليلة في عـام 2021، مقـابل 11.4 ليلة خلال عام 2020.

وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، صرح بإن الدولة تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المقاصد السياحية المصرية بنسب تتراوح من 25 إلى 30% سنويًّا، ومن ثم زيادة حجم الإيرادات الناتجة عنها.

وأضاف أن الوزارة بصدد وضع إستراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023، لتحقيق هذا الهدف، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين.

وأكد أن هذه الإستراتيجية تعد استكمالًا لما سبق العمل عليه بداية من 2021، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل استكمال العمل على محاورها الرئيسية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن صناعة السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ذات تأثير مباشر في تعزيز معدلات نمو الدخل القومي، كما أنها تسهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر.