مصر استقبلت نحو 3.4 مليون سائح خلال 2020

استقبلت مصر نحو 3 ملايين و 398 ألفا و300 سائح خلال العام الجارى 2020، حيث وصل إجمالى عدد السائحين الوافدين خلال الفترة من 1 يناير وحتى 16 مارس لحوالى 2 مليون سائح، وهى مرحلة ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وشهدت الفترة من 1 إلى 16 مارس وصول نحو 398.3 ألف سائح وذلك رغم انتشار الفيروس فى العالم وإغلاق أغلب المطارات الدولية.

ووصل إجمالى عدد السائحين الوافدين للمقصد المصرى بعد استئناف حركة السياحة والطيران فى يوليو الماضى وحتى الآن إلى مليون سائح.

وكانت مصر علقت فى مارس الماضى حركة الطيران الدولى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد توقف قرابة الـ 4 أشهر استأنفت الحركة مرة أخرى فى يوليو الماضى.

ومن الجدير بالذكر، أن مصر استقبلت خلال عام 2019 نحو 13 مليون سائح، مقابل 11.3 مليون سائح في عام 2018 بارتفاع 15%.