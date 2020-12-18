استثمار

مصر استقبلت نحو 3.4 مليون سائح خلال 2020

والتراجع فى الأعداد بسبب أزمة كورونا
دعاء محمود 6:21 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 6:21 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبلت مصر نحو 3 ملايين و 398 ألفا و300 سائح خلال العام الجارى 2020، حيث وصل إجمالى عدد السائحين الوافدين خلال الفترة من 1 يناير وحتى 16 مارس لحوالى 2 مليون سائح، وهى مرحلة ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وشهدت الفترة من 1 إلى 16 مارس وصول نحو 398.3 ألف سائح وذلك رغم انتشار الفيروس فى العالم وإغلاق أغلب المطارات الدولية.

اقرأ أيضا  رسميًّا انتقال ملكية أسهم شركتي المصرية للأدوية والجمهورية من قطاع الأعمال إلى هيئة الشراء الموحد

ووصل إجمالى عدد السائحين الوافدين للمقصد المصرى بعد استئناف حركة السياحة والطيران فى يوليو الماضى وحتى الآن إلى مليون سائح.

وكانت مصر علقت فى مارس الماضى حركة الطيران الدولى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد توقف قرابة الـ 4 أشهر استأنفت الحركة مرة أخرى فى يوليو الماضى.

ومن الجدير بالذكر، أن مصر استقبلت خلال عام 2019 نحو 13 مليون سائح، مقابل 11.3 مليون سائح في عام 2018 بارتفاع 15%.

اقرأ أيضا  وزارة البيئة: نستقبل 10 ملايين زائر سنويا بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

وزارة البيئة: نستقبل 10 ملايين زائر سنويا بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء

عصام عميرة 8:37 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

مؤسسة التمويل الدولية تقدم برنامج تمويل بالدين لشركة أدوية الحكمة لمواجهة كورونا

سمر السيد 8:24 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

«المحميات الطبيعية»: مصر تمتلك 13 موقعا من أفضل 100 موقع للغوص على مستوى العالم

عصام عميرة 7:40 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

سعر التذكرة لأسوان 1500 «ذهابًا وعودة».. إطلاق مبادرة «شتي في مصر» لتحفيز السياحة

أحمد عاشور 7:28 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

وزير قطاع الأعمال : هيكلة النصر للتصدير تشمل الدمج وبيع أو إيجار فروع خارجية

أحمد عاشور 4:02 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

وزير قطاع الأعمال :«أتوقع تغطية طرح فريق غزل المحلة في البورصة خلال 3 ساعات»

أحمد عاشور 3:42 م, الخميس, 17 ديسمبر 20