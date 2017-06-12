مصر إيطاليا وكونستك تتعاقدان لتنفيذ مبنيين بكايرو بيزنس بارك

المال - خاصوقعت شركتا مصر إيطاليا القابضة، و«كونستركشن أند ديزاين – كونستك» عقدا لتنفيذ مبنيين إداريين متعددى الطوابق، ضمن مشروع «كايرو بيزنس بارك» بالقاهرة الجديدة ، بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه. وقال المهندس محمد العسال، الرئيس التنفيذى لمجموعة «مصر إ



المال – خاص

وقعت شركتا مصر إيطاليا القابضة، و«كونستركشن أند ديزاين – كونستك» عقدا لتنفيذ مبنيين إداريين متعددى الطوابق، ضمن مشروع «كايرو بيزنس بارك» بالقاهرة الجديدة ، بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد العسال، الرئيس التنفيذى لمجموعة «مصر إيطاليا» إن التعاقد بين الشركتين يعد باكورة الأعمال المشتركة بينهما، وذلك فى إطار حرص «مصر إيطاليا» على التعاقد مع شركات المقاولات الجادة، والتى تمتلك سابقة أعمال قوية فى السوق.

وأوضح أن “كايرو بيزنس بارك” يعد أكبر مجمع إدارى فى السوق، يتطلب التعاقد مع شركات مقاولات تتسم بالدقة والالتزام ومراعاة معايير الجودة والتسليم فى التوقيت الزمنى المحدد.

ولفت إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع 75.615 ألف متر مربع، ويتكون من 42 مبنى إدارى، على مساحات خضراء تصل إلى %70 من المساحة الإجمالية، ويضم فندقا وقاعة مؤتمرات، ومنطقة متكاملة للخدمات ومطاعم وساحات انتظار للسيارات.

و أضاف أن «مصر إيطاليا» تعاقدت مع مكتب “إنجينيرينج كونسلتنج بيرو” (إى سى بى ) كاستشارى لإدارة المشروع.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة “كونستركشن آند ديزاين – كونستك، إن مدة تنفيذ المشروع 10 أشهر، وتتمثل مهام الشركة فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى، وتشمل الموقع العام والأعمال الترابية والخراسانات والمبانى .

وأشار إلى أن المبنيين يقعان على مساحة بنائية 33 ألف متر مربع، ويشتمل كل مبنى على بدروم، ودور أرضى و4 أدوار متكررة، مؤكدا حرص الشركة على التعاقد مع كبار مطورى القطاع العقارى، وجار حاليا التفاوض على تنفيذ مشروعات جديدة بحجم أعمال 150 مليون جنيه.

وأشار إلى حرص الشركة على المساهمة فى المشروعات الصناعية والقومية والتنموية، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لما له من فوائد مجتمعية عظيمة وتأثير ملموس على الاقتصاد المصرى، وتخفيف للتكدس السكانى بالعاصمة، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى تذليل جميع التحديات أمام قطاع المقاولات ومتطلبات سوق العمل، وذلك باتباع أحدث الأساليب العلمية فى الإدارة والحلول الهندسية المتطورة.