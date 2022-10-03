«مصر إيطاليا» و«رايز آب» تبحثان إنشاء مركز لاحتضان الكيانات الناشئة

تبحث شركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى إنشاء مركز لاحتضان الكيانات الناشئة داخل مجتمع الأعمال «كايرو بيزنس بارك» فى منطقة التجمع الأول، وذلك بالتعاون مع قمة «رايز آب» لرعاية المطورين، على غرار المعسكر اليونانى (GREEK CAMPS) فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتوقع مصدر مسئول بالشركة الانتهاء من المشروع خلال أبريل 2023، موضحًا أن عدد الكيانات المستهدف استقطابها لن يزيد على 50، كمرحلة أولى.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن المركز المزمع إنشاؤه يستهدف جذب أصحاب الأفكار الإبداعية والشركات التى تعتزم تقديم حلول تكنولوجية جديدة بالسوق المصرية، إضافة إلى تعريفهم بالمستثمرين المهتمين بتمويل الكيانات الناشئة.

ورجح أن تصبح «مصر إيطاليا» شريكًا لإحدى الكيانات الناشئة التى تلتحق بمركزها الإبداعى، لافتًا إلى وجود أكثر من 200 شركة داخل كايرو بيزنس بارك ما بين مالكين ومستأجرين.

يشار إلى أن «كايرو بيزنس بارك» أحدث مشروعات مصر إيطاليا، ويقع بالقرب من طريق القاهرة السويس، على مساحة 18 فدانًا، ويضم 42 مبنى، مصممة على أحدث النظم العالمية، إضافة إلى مبنيين آخرين لفندق هيلتون جاردن تشتمل على 130 غرفة.

كما يشتمل على 64 مكتبًا إداريًا بمساحات تتراوح من 58 إلى 302 متر مربع، وتم تجهيز جميع مبانيه بشبكة كابلات ألياف ضوئية لإتاحة خدمات إنترنت فائقة السرعة.