«مصر إيطاليا» توقع مع «رايز أب» مذكرة لإنشاء أول مركز للابتكار في «كايرو بيزنس بارك»

وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية مذكرة تفاهم مع رايز أب على هامش فعاليات اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب العقاري 2022 لإنشاء أول مركز للابتكار وريادة الأعمال في “كايرو بيزنس بارك” وشرق القاهرة علي مساحة 2500 متر مربع.

وتأتي هذه الاتفاقية لتأكيد مكانة كايرو بيزنس بارك كمركز للابتكار وريادة الأعمال في شرق القاهرة.

ويمثل هذا أول تعاون بين مصر ايطاليا العقارية ورايز أب.

في هذا الصدد، قال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع نطاق حصولها على التسهيلات اللازمة لعملها. يقدم المركز مساحات عمل مشتركة ومكاتب ومساحات للاجتماعات تتيح فرص التواصل لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة.

يوتيح المشروع ايضا استضافة ورش العمل وجلسات بناء القدرات وتوفير فرص التعليم بهدف ازدهار الشركات.

ومن خلال الشراكة مع “رايز أب” والتي تعد من أكبر المؤسسات الداعمة للابتكار وريادة الاعمال، حيث نؤمن بأهمية هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري بوجه عام، وتشجيع الدولة لها لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق التحول الرقمي، خاصة أن كايرو بيزنس بارك لديها كل الإمكانيات التي تؤهلها لانشاء هذا المركز لاستضافة المئات من رواد الأعمال والمستثمرين والشباب أصحاب الأفكار الملهمة.

من جانبه قال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الشركة بالمساهمة في تطوير مختلف المشروعات التي تصب في صالح الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتحرص على دعم تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايز أب، يسعدنا إنشاء مركز للابتكار في “كايرو بيزنس بارك” حيث من المقرر أن يصبح الوجهة الرئيسية لرجال الأعمال الجدد والخبراء وقادة الأعمال في شرق القاهرة.

رايز أب كمنصة هي تربط الشركات الناشئة بالموارد الأكثر صلة بأهدافها مما يساعد على استكشاف أفضل الامكانيات مع ضمان نمو المنظومة بشكل مستدام.

واضاف شرارة ان هذا المشروع سيمثل أول انطلاق لمراكز رايز اب للابتكار وريادة الاعمال كجزء من منتجاتنا كمؤسسة وسنعمل علي توفير مراكز في جميع أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف ربط الشركات الناشئة بالموارد الازمة على أساس يومي.”

الجدير بالذكر أن مشروع كايرو بيزنس بارك هو المشروع الإداري الرئيسي لشركة مصر إيطاليا الذي يتم إنشاؤه على مساحة 78 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 6 مليارات جنيه مصري.

ويضم مجموعة متنوعة من المنشآت، منها مجمع إداري شامل بالإضافة إلى مكاتب صغيرة ومتوسطة المساحات، سيستضيف المشروع فندق أعمال 5 نجوم بالإضافة إلى المرافق ووسائل الراحة لضمان التوازن بين العمل والحياة للعملاء.

اكتملت أعمال البناء في الموقع بنسبة 95%، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في مارس 2023.