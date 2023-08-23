«مصر إيطاليا» توقع عقود مقاولات بـ500 مليون جنيه في مشروعات القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية، توقيع عقدين مقاولات مع شركتي جروب للإنشاءات والأندلس للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون جنيه؛ لتنفيذ واستكمال الأعمال الإنشائية في مشروعات “البوسكو سيتي” بالقاهرة الجديدة، “البوسكو” و”فينشي” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر التوقيع محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، ومحمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، وشريف صالح الرئيس التنفيذي المشارك لشركة مصر إيطاليا العقارية

كما حضر أيمن الشيمي رئيس قطاع المشروعات لشركة مصر إيطاليا العقارية، وأحمد محمد يوسف الرئيس التنفيذي لجروب للإنشاءات، وسامى جرجس حزقيال الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس للإنشاء والتعمير.

وأعقب ذلك القيام بجولة داخل موقع Sila بمشروع البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة لمراجعة تطورات العمل بالمشروع.

تسريع وتيرة الإنشاءات

يأتي ذلك في إطار حرص شركة مصر إيطاليا العقارية، على تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمحفظة مشروعاتها لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، عبر إسناد أعمال المقاولات لكبرى شركات المقاولات (فئة الأولى) الملتزمة في التنفيذ وصاحبة خبرات سابقة؛ لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى مستوى من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها، لما تمتلكه من خبرات ضخمة في تنفيذ مشروعات مماثلة ومعدات وكفاءات بشرية تعمل على مدار الساعة لإنهاء الأعمال المكلفة بها، وذلك سعيًا من “مصر إيطاليا العقارية” لإرضاء العملاء، وبناء سمعة قوية في سوق العقارات كمطور جدير بالثقة.

وأعلنت مصر إيطاليا الانتهاء من أعمال الحفر والتسوية داخل منطقة Sila بمشروع البوسكو سيتي كما بدأت أعمال البناء بجدول زمني للانتهاء من المرحلة خلال الـ 14 شهرًا القادمة.

وتم الانتهاء ايضا من الأعمال الخرسانية لإنشاء 76 فيلا ، وسيبدأ التشطيب الخارجي قريبًا، على أن يتم بدء التسليم للعملاء في شهر أكتوبر من العام المقبل.

محفظة متعددة

وتمتلك شركة مصر إيطاليا العقارية، محفظة مشروعات عقارية متنوعة، تحظى بثقة آلاف العملاء، من بينها مشروع البوسكو سيتي القاهرة الجديدة والمقام على مساحة 268 فدانًا، وضع المخطط العام للمشروع شركة Callison RTKL الأمريكية.

فيما صممت الشركة الإيطالية المعمارية الشهيرة Stefano Boeri Architectti المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية، والقائم على مفهوم “مدينة 15 دقيقة.

يضم المشروع العديد من الخدمات المتنوعة أبرزها النادي الرياضي، والمدرسة الدولية، والمركز الطبي، والمركز التجاري، إضافة إلى مناطق مخصصة للمشي، وممرات للدراجات، تطل على النهر الأخضر، هذا بخلاف مناظر طبيعية خضراء.

البوسكو سيتي

ويتوافر بمشروع البوسكو سيتي القاهرة الجديدة، أحدث التقنيات الذكية بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث المناخي من خلال تطبيق مفهوم “مدينة 15 دقيقة”، والذي يحفز السكان على ممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجات للوصول إلى المرافق وأماكن الخدمات في 15 دقيقة، مما ينعكس على تحسين صحة السكان، وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تقليل استخدام السيارات وخلق بيئة صحية.