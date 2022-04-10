«مصر إيطاليا» توقع شراكة مع «أساس للإنشاءات» لتنفيذ المراحل الجديدة من مشروع البوسكو

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن إسناد أعمال الإنشاءات لشركة أساس كخطوة أولي ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية يتم من خلالها القيام بتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة ومباني المرحلة الأولى وفيلات المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية، تأتي هذه الشراكة في إطار حرص مصر إيطاليا العقارية على الوفاء بوعودها تجاه العملاء برفع معدلات الإنجاز لتنفيذ المشروعين والتعاون مع شركاء موثوقين لضمان جودة مشروعاتها والتسريع من تنفيذها بشكل كبير.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل توقيع بحضور كل من المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والمهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية والمهندس زياد الحارس، الرئيس التنفيذي لشركة أساس للإنشاءات ، والمهندس اسلام انسي، المدير العام لشركة أساس للإنشاءات.

وفى ذلك الإطار، صرح المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، بأن الشراكة مع شركة أساس للإنشاءات تأتي في ظل اعتماد مصر إيطاليا العقارية على الكيانات الكبرى الموثوقة التي تستطيع جعل تصميمات مشروعاتها المختلفة واقع ملموس، مما يلبي رغبة العملاء وتطلعهم لاستلام وحداتهم بالشكل المناسب والمتعاقد عليه، بأعلى جودة وبمواصفات عالمية، وفى الوقت نفسه طبقا للجداول الزمنية المعلنة من الشركة، التي تحرص على رفع معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

ومن جانبه، أوضح المهندس إسلام أنسي، المدير العام لشركة أساس للإنشاءات، أن الشراكة مع شركة مصر إيطاليا العقارية خطوة بمثابة نقطة انطلاق جديدة تضاف الي سابقة نجاحات شركة أساس في مجال الإنشاءات، لا سيما أن شركة مصر إيطاليا العقارية من الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري في مصر والتي دائما ما تسعي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لعملائها في مختلف المشروعات.

وأشار إلى أن شركة مصر إيطاليا العقارية استطاعت أن تبرهن خلال السنوات السابقة علي ما تمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية ومالية قادرة علي احداث فارق داخل السوق العقارية المصرية.

وقد قامت شركة مصر إيطاليا العقارية ببذل قصارى جهدها للانتهاء من 100% من فيلات المرحلة الأولى بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية قبل الموعد المتفق عليه، كما أتمت الشركة 80% من فيلات المرحلة الثانية، بالإضافة إلى إتمام 77% من أعمال الخرسانة بالمرحلة الأولى للمباني السكنية، وما يزيد عن 50% من أعمال الخرسانة فى المرحلة الثانية والثالثة للمباني السكنية بالمشروع نفسه والذى تم تصميمه من قبل CallisonRTKL و DMA لضمان أقصى درجات الراحة فى بيئة صحية مع الاهتمام بـالأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء.

وبدأت مصر إيطاليا العقارية فى معالجة التربة وتطوير أعمال الأساسات للمرحلة الأولى بمشروع البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة والذي تستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه به هذا العام ،مما يعزز الوعد ببدء عمليات تسليم الوحدات في الوقت المحدد لها عام 2024.

وتهدف الشركة إلى توفير نوعية حياة أفضل لعملائها فى ذلك المشروع، من خلال الاستعانة بكل منCallisonRTKL و DMA لتنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروع، والمهندس الإيطالي الشهير ستيفانو بويري لتصميم المناظر الطبيعية واستغلال المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة، إلى جانب مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة، والذى يلبي جميع الأبعاد الأساسية للحياة ويحسن بشكل عام جودتها من خلال توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والرياضية والتسويقية والترفيهية، وأن تكون كافة المرافق والخدمات على مسافة 15 دقيقة بحد أقصى من سكان المشروع.

جدير بالذكر أن مصر إيطاليا العقارية دائماً تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في مجالها، من مقاولات أو إدارة مشروعات أو خدمات ذكية وتكنولوجية، وذلك بهدف تطوير مدن ذكية متكاملة.

تعتبر شركة أساس للإنشاءات ، من الشركات الكبرى التي تعمل بمعدلات انجاز مرتفعة، محققة اعلى جودة في جميع مراحل البناء والتنفيذ، بالمشروعات التي تتولى إقامتها، على مستوى القطاعات السكنية والإدارية والتجارية، كما تحرص الشركة على تطور نظم العمل بها لتشمل المراحل التالية للبناء، والخاصة بالتشطيبات اعتمادا على مصادرها المختلفة لتوريد مواد البناء داخل مصر وخارجها، حيث تمتلك سجل حافل بالإنجازات في مصر ودول مجلس التعاون الخليجيـ بالإضافة إلى خطة توسع واعدة في إفريقيا.