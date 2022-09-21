«مصر إيطاليا» تواصل التوسع النوعى بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالى

تواصل شركة مصر إيطاليا العقارية توسعاتها بداخل مشروعاتها القائمة وتحديدا فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه المرة أعلنت الشركة عن طرح مرحلة جديدة بمشروع ڤينشى تحمل اسم «فينشى لاجونز» باستثمارات تقارب 1.5 مليار جنيه.

وتعتزم «مصر إيطاليا» إقامة المرحلة الجديدة على مساحة 13 فدانا، ضمن المشروع الذى يبلغ مساحته 110 أفدنة فى منطقة R7 بالمنطقة الدبلوماسية بالعاصمة الجديدة.

ومن المخطط أن تكون المنطقة هى الأكثر تميزًا وفخامة فى منطقة المبانى السكنية، وستحتوى «ڤينشى لاجونز» على أول بحيرات «لاجونز» قابلة للسباحة فى العاصمة الجديدة، إضافة إلى عدد من المبانى السكنية ذات التصميم العصرى بإطلالات مميزة على المساحات الخضراء واللاجون.

وقال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية إن الشركة حرصت فى المرحلة الجديدة على أهمية تقديم كل ما هو جديد للعملاء من سبل الرفاهية لضمان جودة حياة أفضل.

وأضاف العسال أنه لتنفيذ ذلك تم التعاون مع شركتى بيورسكيب (Purescape) لتصميم المناظر الطبيعية والتخطيط الحضرى وأعمال اللاند سكيب، ودى. إم. إيه (DMA) للتصميم المعمارى، واللتان تعتبران من شركاء النجاح التى تعمل مع مصر إيطاليا بشكل متناغم بما يحقق لنا الريادة داخل مشروعاتنا بطرق مبتكرة ومختلفة تجذب العملاء وتخاطب متطلباتهم المتغيرة.

وأوضح أن الوحدات التى تقدمها مصر إيطاليا بـ«ڤينشى لاجونز» تتنوع بين جاردن فيلا وسكاى فيلا وشقق الجاردن تيراس وشقق الـ3 غرف نوم، ولأول مرة دبل فيو هاوس بإطلالة مزدوجة على اللاجونز من ناحية وعلى منطقة الفيلات المصممة من قبل هانى سعد إنوفيشنز (Hany Saad Innovations) من ناحية أخرى.

وتمتلك كل الوحدات أيضا إطلالة مباشرة على منقطة اللاجون والمناظر الطبيعية مع قربه من العديد من الأنشطة والرياضات المائية، وفقأً لخالد العسال.

وتحرص الشركة على خلق شخصية مميزة لكل مرحلة من مراحل مشروعاتها بما يكسبها طابعا خاصا يحقق التميز لكل منهم، وهو ما اتبعته فى «ڤينشى لاجونز» بإدخال حياة الشاطئ فى الحياة اليومية لسكان العاصمة الإدارية من خلال لاجون تبلغ مساحتها 5000 متر مربع بشريط شاطئى يمتد إلى 700 متر للاستمتاع بأجواء مريحة وهادئة داخل حدود الوحدات السكنية فى أى وقت.

فيما قال محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن حجم استثمارات مشروع «ڤينشى» يبلغ 7 مليارات جنيه، ويتميز المشروع بتقديم تصميمات استثنائية للعملاء، حيث يمثل قيمة مضافة وتجربة فنية فريدة لمشروعات الشركة.

كما يتوافر بالمشروع منطقة تجارية متكاملة الخدمات وتتمثل فى« ڤينشى ستريت» وهو شريط تجارى كبير بدأت الشركة فى طرحه للبيع، حيث يضم مختلف الوسائل التجارية والترفيهية ويتيح مساحات مخصصة للعيادات المميزة.

وتأتى المرحلة الجديدة تماشيا مع رؤية الحكومة لتنمية وتشغيل العاصمة ال‘دارية الجديدة بنهاية هذا العام، واستكمالا لخطة الشركة التوسعية وتنويع واجهاتها الاستثمارية، من خلال مشروع ڤينشى الذى يضم وسائل الراحة والمرافق عالية الجودة التى تضيف قيمة لسكان العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقع مشروع «ڤينشى» فى مكان استراتيجى على مقربة من الحى الدبلوماسى ودار الأوبرا وفندق الماسة والمنطقة الحكومية والمنطقة التعليمية والمنطقة الطبية ومركز المعرفة والطريق الدائرى الإقليمى.

وجدير بالذكر أن أعمال البناء فى ڤينشى تسير على قدم وساق حسب الخطة الوضوعة لضمان تسليم الوحدات فى الموعد المتفق عليه فى 2023.

وشركة مصر إيطاليا العقارية هى إحدى أبرز شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر، والمطور لـ 25 مشروعا سكنيا وسياحيا وتجاريا وفنادق سياحية فى مختلف أنحاء مصر، تشمل المشاريع السكنية «البوسكو» و«ڤينشى» فى العاصمة الإدارية الجديدة و«لانوڤا فيستا» و«البوسكو سيتى» فى القاهرة الجديدة.

إضافة إلى المشاريع التجارية الرائدة «جاردن 8» و«ڤينشى ستريت» والمجمع الإدارى «كايرو بيزنس بارك» المقرر أن يصبح مركزا للابتكار والثقافة فى القاهرة الجديدة، إضافة إلى المشاريع الساحلية مثل كاى سخنة.

كما واصلت مصر إيطاليا العقارية توسعاتها فى الساحل الشمالى، واستحوذت على أرض جديدة لإطلاق مشروع جديد باستثمارات 23 مليار جنيه، تماشيا مع رؤية الحكومة لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، واستكمالا لخطة تنويع واجهاتها الاستثمارية.

وتقع الأرض عند الكيلو 199 طريق إسكندرية مطروح بخليج رأس الحكمة، لتصل بذلك محفظة أراضى الشركة إلى 7.1 مليون متر مربع.

وقال محمد هانى العسال إن الشركة تتطلع دائمًا إلى تطوير محفظتها العقارية وتوسيع نطاقها من خلال تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، كما تحرص على التواجد فى أكثر المناطق تميزا والأعلى طلبا فى السوق، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين، ومن هذا المنطلق، تستعد الشركة لتدشين أولى مشروعاتها فى منطقة الساحل الشمالى قريبا.

وتابع: «تخطط الشركة للتعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية للتصميم والتخطيط، لوضع مخطط متكامل للمشروع يُراعى فيه معايير التنمية المستدامة وعناصر البناء الذكى ويحقق الاستفادة القصوى من المكونات الجمالية والطبيعة الخلابة فى المنطقة، بهدف توفير منتج عقارى يلبى طموحات العملاء ويحقق أعلى قدر من الرفاهية والراحة والمتعة» .

وأوضح أن استثمارات المشروع تصل إلى 23 مليار جنيه، حيث سيقام المشروع على مصاطب بارتفاعات متدرجة تتيح لأكبر عدد من الوحدات رؤية مفتوحة على البحر، وسيضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية وفندقى ومناطق ترفيهية وتجارية تجمعها تشكيلات مائية ومسطحات خضراء منتشرة فى أرجاء المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم المشروع عام 2027.

وحققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 بلغت 4.2 مليار جنيه، مقارنة مع 2.65 مليار فى النصف الأول من العام الماضى 2021 أى بنسبة نمو 58%.

وتأتى هذه النتائج استمرارا لتنفيذ خطتها الخاصة بالمبيعات والتى أعلنت عنها مطلع العام الحالى، والتى أظهرت تحقيق الشركة لحركة نمو ملحوظة على مستوى المبيعات الخاصة بها بجميع مشروعاتها، التى تستهدف الشركة من خلالها تحقيق مبيعات قدرها 7.5 مليار جنيه مصرى فى عام 2022.

وتعد هذه النتائج انعكاسا لوجود مصر إيطاليا ضمن أفضل 3 مطورين عقاريين فى شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات.

وكانت الشركة قد حققت نجاحا كبيرا فى مبيعات البوسكو سيتى القاهرة الجديدة، حيث تعدت مبيعات المشروع مليار ونصف المليار جنيه مصرى خلال الستة أشهر الأولى، كما بدأت الشركة فى تسليمات المرحلة الأولى من الشقق السكنية بمشروع البوسكو العاصمة الجديدة فى شهر يوليو.

وشهد النصف الأول من العام الحالى عقد «مصر إيطاليا» عددا من الشراكات التى كان لها انعكاسا واضحا على جودة المشروعات التى تقوم بتطويرها، ومنها شراكتها مع شركة هانيويل العالمية لتوفير أفضل الحلول والتقنيات الحديثة فى جميع مشروعات الشركة القائمة والتى مازالت تحت الإنشاء، من خلال تطبيق تقنيات المدن الذكية ومنها التقنيات الأمنية وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها