«مصر إيطاليا» تنوي التواجد ضمن أكبر 3 مطورين على مستوى الأرباح والمبيعات والتسليمات

وضعت شركة مصر إيطاليا العقارية خطة متكاملة لتحقيق مستهدفاتها سواء فى المبيعات أو زيادة وتيرة الإنشاءات، وصولا لإطلاق مشروعات جديدة تتماشى مع رؤيتها فى ضمان قيمة مضافة بالسوق العقارية المصرية.

“المال” أجرت حوارا موسعا مع محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى المشارك لمصر إيطاليا، للحديث بشكل مفصل عن المشروعات الجارى تنفيذها فى السوق المحلية، بخلاف رؤيته لمناخ الاستثمار العقارى وكيفية تنشيط ملف التصدير، وإلى نص الحوار .

● «المال»: بداية نود التعرف على ملامح الخطة الإستراتيجية للشركة فى العام الجارى سواء الإنشاءات والاستثمارات والتسليمات وما الذى تم تحقيقه حتى الآن؟

محمد هانى العسال : تستهدف شركة مصر إيطاليا العقارية تحقيق 11 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023 كما ترغب فى أن تصبح من أكبر 3 مطورين خلال الفترة المقبلة على مستوى الأرباح والمبيعات والتسليمات، وخلال النصف الأول حققنا مبيعات تعاقدية بقيمة بلغت 7.2 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنمو %71، وهذه المبيعات هى الأعلى بنسبة تخطت %36 من المستهدف، ووصلت المبيعات الإجمالية إلى 9.2 مليار جنيه حتى الآن.

أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء سيتم تسليمها هذا العام فى مشروع “البوسكو” مع مواصلة تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع.

وتعمل أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع “فينشي” بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى ستبدأ تسليمها هذا العام، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع “كاى السخنة” والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال جميع المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.

● «المال»: حدثنا عن المشاركة المتوقعة فى “سيتى سكيب”؟

خلال أيام قليلة ستشارك الشركة هذا العام بقوة فى معرض العقارات الأكبر “سيتى سكيب” فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى ، بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المشروعات فى المناطق المختلفة، على رأسها مشروع “البوسكو سيتي” أول مشروع فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه أول مطور عقارى تابع للقطاع الخاص يقوم بتسليم المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية فى 2020 بدلًا من 2021، ونادى IL Bosco Javelin الرياضى – أول ناد رياضى يفتح بابه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وهناك مشروع “فينشي” العاصمة الإدارية، والذى يتضمن المقرات الرئيسية الوزارات ومقر رئاسة الجمهورية، إلى جانب مرحلة “فينشى لاجونز” (Vinci Lagoons) أول بحيرات قابلة للسباحة فى العاصمة، بخلاف شارع “فينشي”، و”كايرو بيزنس بارك” شرق القاهرة، ومشروعى “كاى” السخنة، و”سولاري” رأس الحكمة.

وسوف تعلن الشركة عن طرح مرحلة جديدة من “البوسكو سيتي” فى شهر أكتوبر المقبل ، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع “كاي” السخنة والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال جميع المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة، بالإضافة إلى التزامنا بمواعيد الاستلام وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات من أجل الالتزام بالجداول الزمنية.

● «المال»: نبدأ الحديث عن المشروعات بمناسبة الموسم الصيفى ما الجديد وآخر تطورات مشروعكم فى الساحل الشمالى؟

محمد هانى العسال : بعد دراسات متأنية لفترة طويلة لضمان اختيار الموقع الأفضل فى الساحل الشمالى لإقامة مشروع الشركة الجديد، اخترنا الموقع فى الكيلو 199 لإقامة مشروع “سولاري” رأس الحكمة الذى تبلغ مساحته 386 فدانا ويحتوى على شاطئ رملى بطول واحد كيلومتر، بهدف تحقيق رؤية مصر إيطاليا العقارية فى تقديم القيمة الفريدة لمشروعاتها إلى مناطق مختلفة فى مصر

فمن خلال مشروعنا “سولاري” رأس الحكمة وضعنا معيارا جديدا للجودة والابتكار والاستدامة فى السوق العقارية، المشروع يتمتع بواجهة مميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضيف قيمة لحياة عملائها بمفهوم جديد وبإمكانيات متنوعة تحقق رغباتهم وتلبى احتياجاتهم المختلفة بطريقة تمزج بين الرفاهية والراحة والفن المعمارى المليء بالتفاصيل الدقيقة المستوحاة من الثقافة الإيطالية.

ومع بداية طرح المرحلة الأولى من المشروع نجحنا فى بيع وحداتها بالكامل فى خلال الساعات الأولى لتبلغ إجمالى المبيعات 2.4 مليار جنيه لـ 320 وحدة بالمشروع، بالإضافة إلى حصولنا على القرار الوزارى باعتماد المخطط العام لمشروع “سولاري” رأس الحكمة بعد مرور خمسة أشهر من التقدم بأوراق المشروع، مما يعد شهادة ثقة من عملائنا فى مشروعاتنا ويثبت مصداقية خطط مصر إيطاليا العقارية، الأعمال الخرسانية جارية وسنبدأ فى البناء ومن المقرر أن تبدأ الشركة فى عمليات البناء فى أقرب وقت ممكن على أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات.

● «المال»: حدثنا عن الخدمات والمكونات الهامة فى مشروع الساحل والابتكار فى التصميم بالفترة الأخيرة.

محمد هانى العسال : تصل مساحة مشروع “سولاري” رأس الحكمة إلى 386 فدانًا، فمنذ بداية التخطيط حرصنا على تقديم مجموعة متنوعة من الوحدات بين الفيلات المستقلة، والتوين هاوس، والشاليهات، بارتفاعات مختلفة و إطلالة مباشرة على البحر المتوسط وبحيرات شاطئية ومناظر مائية، وعدد من الـ”لاجونز” المخصصة للسباحة، وتصل إجمالى مساحاتها 100000 متر مربع، بالإضافة إلى إقامة فندقين، ومنطقة تجارية على الطراز الإيطالى، و كلوب هاوس يتضمن شاطئا صناعيا وتخصيص مساحات للأنشطة الرياضية المختلفة.

ولضمان تحقيق هذه الخطة تعاونت شركة مصر إيطاليا العقارية مع” EDSA “ الأمريكية وهى شركة معمارية رائدة، و شركة” Whitespace Architects “الهولندية المتخصصة فى التصميم المعمارى، وتتمتع كلتا الشركتين بسجل حافل فى تقديم مشروعات بما يضمن تطوير مشروع مختلف يحقق رؤية مصر إيطاليا لهذه المنطقة، فمن خلال هذا المشروع تم دراسة جميع تفاصيله بعناية فائقة لإظهار قوة الشركة فى بناء أنماط حياة عالية الجودة ونقلها إلى واحدة من أكثر الوجهات الصيفية تميزا فى مصر.

● «المال»: كيف ترى أهمية المكون الفندقى فى منطقة الساحل الشمالى؟

محمد هانى العسال : تعد مصر سوقا جاذبة للاستثمار السياحى والفندقى، ويلعب قطاع الضيافة دورًا حاسمًا فى الساحل الشمالى لمصر،إذ يساهم بشكل كبير فى صناعة السياحة فى المنطقة، يشتهر الساحل الشمالى المصرى بشواطئه النقية وبمياهه الزرقاء والمناظر الطبيعية الخلابة، مما يجعله وجهة مفضلة للسياح المحليين والدوليين.

ويشمل قطاع الضيافة فى هذه المنطقة مجموعة واسعة من الخدمات، بما فى ذلك المنتجعات الفاخرة والفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية، إن وجود المنتجعات والفنادق المتطورة يضمن للزوار تجربة مريحة وممتعة أثناء إقامتهم، مما يشجعهم على العودة والتوصية بالوجهة للآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر قطاع الضيافة فرص عمل للسكان المحليين، مما يساهم فى النمو الاقتصادى للمنطقة، كما تدعم الإيرادات الناتجة عن السياحة والضيافة تطوير البنية التحتية والنقل والخدمات الأساسية الأخرى، مما يعزز تجربة السياحة الشاملة فى الساحل الشمالى.

وبالتالى، فإن قطاع الضيافة المزدهر فى المنطقة يؤثر بشكل إيجابى على السياحة من خلال جذب الزوار، وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتعزيز النمو المستدام فى صناعة السياحة، ولهذا السبب حرصنا على التعاون مع علامات فندقية كبرى فى مشروعنا الجديد، سولارى برأس الحكمة.

● «المال»: ننتقل للحديث عن باقى مشروعاتكم فى شرق القاهرة .. ما آخر تطورات الإنشاءات والتسليمات فى المشروع؟

محمد هانى العسال : نهتم دائما برفع مستوى معيشة عملائها من خلال تقديم منتج عقارى مميز على سبيل المثال مشروع البوسكو سيتى – القاهرة الجديدة والذى تم استخراج التراخيص الخاصة به وتبلغ استثماراته 32 مليار جنيه.

ويقدم المشروع مفهوم «مدينة الـ 15 دقيقة» من خلال توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والرياضية والتسويقية والترفيهية و كافة المرافق والخدمات على مسافة 15 دقيقة بحد أقصى من سكان المشروع على الأقدام أو بالدراجة.

وعقدت الشركة عددا من الشراكات التى كان لها انعكاسا واضحا على جودة المشروعات التى تقوم بتطويرها، منها شراكتها مع “أساس” للإنشاءات وبيت الخبرة الهندسى ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لحرص مصر إيطاليا على التطور الدائم وتقديم مشروعات بجودة تليق بعملائها الحاليين والمستقبليين بمشروع “البوسكو سيتى” بالقاهرة الجديدة.

وشهد النصف الأول من العام الحالى مبيعات فى هذا المشروع بقيمة 2.1 مليار جنيه، كما وقعت عقدى مقاولات مع شركتى جروب للإنشاءات والأندلس للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون جنيه؛ لتنفيذ/استكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعات “البوسكو سيتي” بالقاهرة الجديدة، “البوسكو” و”فينشي” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت أيضا الشركة الانتهاء من أعمال الحفر والتسوية داخل منطقة” Sila” بمشروع “البوسكو سيتي” بالإضافة إلى تحديد جدول أعمال البناء خلال الـ 14 شهرًا المقبلة، وتم الانتهاء أيضا من الأعمال الخرسانية لإنشاء 76 فيلا بمنطقة” Sila” وسيبدأ التشطيب الخارجى قريبًا، على أن يتم التسليم للعملاء خلال شهر أكتوبر من العام المقبل.

“ المال” : وماذا عن مشروعى “كايرو بيزنس بارك” و”جاردن 8” ؟

محمد هانى العسال : باعت الشركة %80 من المشروع وهناك 10 آلاف متر تجارى ستطرحهم الشركة للإيجار لمجموعة من أشهر الماركات والمطاعم العالمية، كما أن هناك مخزونا من الوحدات الجاهزة (مكاتب إدارية)، وترى أن المنتج الإدارى والتجارى مطلوب وبشدة فى السوق العقارية.

ويعتبر “كايرو بيزنس بارك” أحد المشروعات الرائدة بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يصبح مركز أعمال القاهرة الجديدة ونقدم فيه مساحات متنوعة تتواجد فى مصر لأول مرة تشمل 800 متر و 1000 متر و 2000 متر وتصل إلى 4000 متر ، كما حرصت الشركة على توفير مساحات متنوعة تناسب الأعمال الصغيرة تتنوع مساحتها بين50 و80 و120 مترا، والمشروع يقع على 17 فدانا بمساحة بنائية 90 ألف متر.

أما “جاردن 8 “ فيحتوى على المطاعم ، ومحلات الملابس، صالة رياضية، مركز تجميل، منطقة لعب للأطفال، سوبر ماركت وحدائق واسعة، ويعد فرصة جيدة للمستأجرين، باعتباره وجهة للعديد من الأجانب على مدار السنوات الماضية.

● «المال»: ما ملامح خطة الشركة لتنمية مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة فى العام المقبل؟

محمد هانى العسال : لدينا عدة مشروعات فى العاصمة، أولها “البوسكو” و تعد مصر إيطاليا العقارية من أوائل المطورين التى دخلت سوق العاصمة الإدارية الجديدة وسلمت العملاء وحداتهم بهذا المشروع الضخم، فقد سلمت حتى الآن بمشروع “البوسكو” بالعاصمة أكثر من800 وحدة، وشهدت تطورات عمليات البناء، تسليم أكثر من 1000 وحدة فى مشروع “البوسكو” شملت 300 فيلا و700 شقة، بالإضافة إلى 320 فيلا أخرى وأكثر من 1000 وحدة مازالت قيد الإنشاء وسيتم تسليمها هذا العام.

فى الوقت نفسه، تواصل الشركة تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والأعمال الكهربائية والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع “البوسكو”.

وهناك مشروع “فينشي” على مساحة 110 أفدنة بجوار منطقة الدبلوماسيين، إلى جانب مرحلة “فينشى لاجونز” (Vinci Lagoons) التى تم بيع الجزء الأول منها بالكامل- باستثمارات تصل إلى 2.2 مليار جنيه – مقامة على مساحة 13 فدانا.

كما تم إطلاق الجزء الثانى من مرحلة “فينشى لاجونز (Vinci Lagoons)- ومن المخطط أن تكون هذه المنطقة هى الأكثر تميزًا وفخامة فى منطقة المبانى السكنية، وستحتوى على أول بحيرات (لاجونز) قابلة للسباحة فى العاصمة الجديدة.

وتعمل الشركة أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع “فينشي” والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى ستبدأ تسليمها هذا العام.

● «المال»: هل هناك أى تفاصيل حول مشروع الغابة العمودية؟

محمد هانى العسال : الشركة متأثرة بشكل كبير بالمعمار الإيطالى، ولذلك أسست الغابة العمودية التى تنفذ لأول مرة فى مصر والقادرة على تحمل 14300 شجرة ونباتات كل واحدة منها ارتفاعها ما بين 2 إلى 6.5 أمتار.

وتحرص الشركة على دراسة تصميم أى منتج عقارى قبل طرحه فى السوق لفترات طويلة قد تصل إلى عام تلبية لطموحات وتطلعات عملائها، فتعاقدت فى 2018 مع مكتب المعمارى “ستيفانو بويري” لتنفيذ الـ “Vertical Forest” بإجمالى استثمارات تصل لـ 6.5 مليارات جنيه.

ويتضمن أنواع الوحدات منها شقق سكنية وخدمية بإدارة علامة تجارية، وشقق سكنية يبدأ تسليمها فى 2026 والـ “Vertical Forest” هو مبنى سكنى فندقى تحيط به الأشجار من كل جانب بارتفاعات تصل إلى 6 أمتار، ويحقق للعملاء ميزتين الأولى زيادة الرقعة الزراعية وهو ما ينتج عنه خفض نسبة ثانى أكسيد الكربون وزيادة الأكسجين، إضافة إلى الحرص على اختيار أشجار كثيفة الأوراق صيفًا وبالتالى تساهم فى خفض أشعة الشمس ودرجة حرارة المبنى وتقليل استهلاك الطاقة.

كما أن المبنى يتميز بالاختلاف عن أى مبنى نفذ فى مصر من قبل والمبنى الواحد قادر على تحمل 2500 شجرة ويبلغ ارتفاع كل واحدة منها بين 2 إلى 6 أمتار، ويحقق للعميل مفهوم السكن فى وحدة بحديقة خاصة.

● «المال»: هل هناك أى أعمال أخرى فى العاصمة الإدارية ؟

محمد هانى العسال : هناك مشروع “راديكال 1 “ مجمع إدارى يقدم مكاتب متكاملة ومفاهيم تجارية فريدة ، وهو مقام فى كمبوند البوسكو وسوف نعمل على طرح المرحلة الأولى قريبا.

● «المال»: كم عدد الوحدات المخطط تسليمها فى العام الحالي؟

محمد هانى العسال : تمتلك مصر إيطاليا العقارية محفظة أراض تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع، واستهدفت ضخ استثمارات بحوالى 3 مليارات جنيه فى جميع مشروعاتنا خلال 2023 ، و تخطط هذا العام لتسليم أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء، وتواصل فى الوقت نفسه تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع “البوسكو” .

وتعمل الشركة أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع “فينشي” بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى ستبدأ تسليمها هذا العام، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع “كاي” السخنة والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال جميع المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.

كما وقعت عقدى مقاولات مع شركتى جروب للإنشاءات والأندلس للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون جنيه؛ لتنفيذ واستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعات “البوسكو سيتي” بالقاهرة الجديدة، “البوسكو” و”فينشي” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت أيضا الشركة الانتهاء من أعمال الحفر والتسوية داخل منطقة “Sila” بمشروع “البوسكو سيتي”، بالإضافة إلى تحديد جدول أعمال البناء خلال الـ 14 شهرًا المقبلة، وتم الانتهاء أيضا من الأعمال الخرسانية لإنشاء 76 فيلا بمنطقة” Sila” وسيبدأ التشطيب الخارجى قريبًا، على أن يتم التسليم للعملاء خلال شهر أكتوبر من العام المقبل.

● «المال»: ما رؤيتكم لتقديم مزيد من التيسيرات للمطورين العقاريين فى الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء؟

محمد هانى العسال : هناك عدة تحديات تواجه القطاع العقارى مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك سعر الأراضى بسبب الفوائد المرتفعة على الأقساط، وهذه المشكلات كلها ينتج عنها نقص حاد فى السيولة للشركة العقارية وإبطاء معدلات تنفيذ المشروعات، وأيضا ارتفاع كلفة الإقراض، فالقروض بأى مشروع تتراوح ما بين 10 إلى %15 من التكلفة الاستثمارية، خصوصًا وأن أى شركة تطوير عقارى تكون فى حاجة ماسة إلى توافر السيولة خلال أول 3 سنوات من عمر مشروعها.

وهنا يجب أن أثنى على قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل سداد أقساط الأراضى 6 أشهر ومد فترة التنفيذ، لكننا نطمح فى مزيد من التيسيرات بتأجيل سداد الأقساط لعامين على الأقل تماشيًا مع الظروف الحالية مع تثبيت سعر فائدة الأراضى، وهنا يجب أن أشير إلى نقطة هامة وهى أن العملاء استفادوا من هذه الزيادة فعلى سبيل المثال العميل الذى اشترى بسعر معين منذ عامين وأكثر فقد ارتفع سعر وحدته بما لا يقل عن %100 زيادة عن سعر الشراء الأصلى.

● «المال»: بخطوات فعالة ودقيقة ومحددة كيف يمكن فعليا تنشيط ملف تصدير العقارات؟

محمد هانى العسال : تصدير العقارات للخارج من أهم الملفات التى يجب الاهتمام بها فى الوقت الحالى فى ظل حاجة الدولة للعملة الأجنبية، من خلال استغلال الثروة العقارية التى تتميز بها مصر لتكون أحد موارد النقد الأجنبى للبلاد، وهو الأمر الذى يتطلب تشريعات مختلفة ومنظومة تنظم وتشرف على تصدير العقارات وتسهل المعوقات القائمة والتى تتمثل فى تسجيل الوحدة العقارية، بالإضافة إلى توفير وحدات مناسبة من جانب المطورين من حيث المساحات ونسب التحميل مع تبنى إستراتيجية واضحة للترويج للمنتج المصرى فى الأسواق المستهدفة بالخارج بداية من دول الخليج ثم الأسواق الأجنبية الأخرى، عن طريق رصد أسواق محددة والتركيز عليها بالتزامن مع تفعيل نشاط الصناديق العقارية بإقرار حوافز للاستثمار والعمل على تخفيف الأعباء الضريبية عليها.

وما يمكن أن يقدم دفعة كبيرة تجاه ملف التصدير العقارى هو موافقة مجلس الوزراء على تعديل تشريعى يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على الأجانب لتملك العقارات السكنية فى مصر.

وهذا التعديل يتيح لغير المصريين الراغبين فى تملك عقار سكنى فى مصر دفع الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق تحويل الأموال إلى البنوك المملوكة بالكامل للدولة، ولم يعد يقتصر على عقارين سكنيين يجب أن يكونا فى مدينتين مختلفتين، وبحد أقصى 4000 متر مربع لكل عقار.

ارتفاعات مواد البناء وسعر الأراضى بسبب فوائد الأقساط أبرز مشكلات القطاع

التصدير من أهم الملفات التى يجب الاهتمام بها حاليا فى ظل الحاجة للعملة الأجنبية

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تأسيس الغابة العمودية لأول مرة بتكلفة 6.5 مليار جنيه

تخطط لتسليم أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء تزامنا مع استكمال المرافق