«مصر إيطاليا» تنوى سداد أقساط أراضٍ بقيمة 800 مليون جنيه فى العام الحالي

تستهدف مجموعة مصر إيطاليا العقارية تسديد 800 مليون جنيه عن أقساط الأراضى الخاصة بمشروعاتها المختلفة التى تنفذها خلال العام الحالي.

قال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لـمصر إيطاليا، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه خلال 2020، تتضمن أقساط الأراضى المذكورة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة تطور 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، هى «البوسكو» بمساحة 207 أفدنة، و«الغابة العمودية» على 10 أفدنة وهو جزء من مشروع البوسكو، بالإضافة إلى «فينشي» على 110 أفدنة.

يُذكر أن «مصر إيطاليا العقارية» تمتلك محفظة أراضٍ تصل إلى 6 ملايين متر مربع، وتنفذ عددًا من المشروعات أبرزها «كاى السخنة» باستثمارات مليار جنيه، ويتضمن منتجعًا سكنيًّا وفندقا 5 نجوم، ويقع تحت إدارة سلسلة فنادق هيلتون العالمية.

كما تمتلك الشركة مشروعى «كايرو بيزنس بارك» الإدارى، و«لانوفا فيستا» السكنى بالقاهرة الجديدة الذى يتضمن 131 فيلا باستثمارات تتجاوز 800 مليون جنيه، و«كاى الساحل الشمالى» بمنطقة رأس الحكمة باستثمارات 5 مليارات جنيه.

العسال: الشركة تقترب من الحصول على قرض بنحو 650 مليونا

وأشار العسال أن الفترة القادمة ستشهد توقيع الشركة قرضا بقيمة 650 مليون جنيه مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، مفضلا عدم ذكر أسمائها.

ونشرت «المال» فى فبراير الماضى، تصريحاً للعسال، عن تفاوض الشركة مع 3 بنوك، للحصول على قرض بقيمة 900 مليون جنيه، لتمويل مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمستقبل سيتى، هى: «الأهلى»، و«عوده»، و«إيجى بنك»، مشيرا إلى أن المفاوضات فى مراحلها الأخيرة.

ولفت العسال إلى أن القطاع سيشهد تحسناً فى حركة المبيعات خلال العام الحالى وبالتحديد خلال النصف الثانى، مشيرًا إلى أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى خلال الفترة الماضية تساهم بشكل كبير فى نمو المبيعات للشركات.

وأكد العسال أن مصر إيطاليا حققت مبيعات بلغت نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام الماضى من مشروعاتها المختلفة، وتستهدف تسليم عدداً من الوحدات خلال العام الحالي.

وأشار إلى أنه لا يمكن قياس حجم مبيعات الشركات من خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أن الربعين «الثاني» و«الثالث» سيشهدان نموا كبيرا فى المبيعات.

وفى سياق متصل، أوضح العسال أن الشركة أرجأت ملف الطرح فى البورصة خلال العام الحالي، بسبب تراجع التداولات بسوق الأوراق المالية وعزوف الشركات الخاصة عن القيد، على أن تقوم «مصر إيطاليا» بفتح الملف خلال العام المقبل.