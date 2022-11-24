مصر إيطاليا تكشف عن خارطة طريق للاستدامة خلال مؤتمر المناخ COP27

كشفت شركة مصر إيطاليا العقارية عن الخطوات التي تتخذها عبر مشاريعها المتنوعة، وتعطى الشركة الأولوية للجودة من خلال شراكات قوية تساعد علي تقديم مشاريع شاملة تأخذ في الاعتبار تدابير الاستدامة نحو التحول الأخضر.

وقال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: “إن التركيز على تنفيذ الأفكار البناءة كان أحد المحاور الرئيسية التي ركزت عليها أجندة المؤتمر، وهو ما يتوافق مع المبدأ الأساسي الذي يوجه استراتيجيتنا.

وأضاف، بأن مؤسسة ورلد جي بي سي أصدرت تقريراً بأن قطاع التطوير العقاري مسؤول عن 40% من انبعاثات الكربون العالمية، وعلينا كقطاع خاص أن نتخذ خطوات استباقية لتقليل تأثيرها على الكوكب وموارده، لذلك فقد وقعنا إعلان الميثاق العالمي للأمم المتحدة خلال الأسبوع الأول من المؤتمر، والذي يعد بالالتزام بتدابير الاستدامة في جميع المشروعات.”

وخلال الأسبوع الأول من COP27، وقعت الشركة إعلان مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية (UNGCNE) “المجتمعات المستدامة في مصر” بهدف بناء حياة أفضل ومسرع طموح المناخ، ووعدت بالتعاون وتبادل أفضل الخبرات مع اللاعبين في صناعة البناء والتطوير العقاري وذلك لضمان حياة أفضل علي كوكب الأرض.

وأكد العسال: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تهدف إلى تنسيق جهود أعضاء المبادرة لمعالجة التحديات التي تعوق نمو الصناعة، وتقديم أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة وإعادة تشكيل الصناعة بما يحافظ على البيئة”.

وقد قام المهندس المعماري الإيطالي ستيفانو بويري باستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في الغابة العمودية بمشروع إل بوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موضحاً أهمية الشراكة مع مصر إيطاليا العقارية وتأثيرها على البيئة؛ من خلال مكافحة التلوث بامتصاص حوالي 7 أطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وإنتاج 8 أطنان من الأكسجين.

وتماشياً مع نهج الشركة والذي يركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات العملاء بشكل مستدام، توجهت مصر إيطاليا العقارية نحو مناخ أكثر اخضراراً، وذلك من خلال إدخال أساليب مبتكرة وفعّالة من حيث الوقت والتكلفة في التخطيط الحضري.

وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: “إننا نؤمن بأن الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.

ونستفيد من خبرة شركائنا المحليين والدوليين لخلق حياة أفضل لعملائنا واستخدام أفضل أساليب الاستدامة و نحتاج إلى اتباع نهجاً راسخاً يعطي الأولوية للشراكات التي تعكس التزامنا بالتكامل مع شركائنا مما يخلق انسجاماً في كافة مشروعاتنا “.

ووقعت مصر إيطاليا العقارية مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك، حيث من المقرر أن توظف الأخيرة خبراتها في تصميم وتنفيذ مفاهيم المدن الذكية من خلال منصة EcoStruxure.والتي تتيح الإدارة الشاملة لجميع أجزاء البنية التحتية، بما في ذلك كاميرات المراقبة ومراكز الأمن والقيادة والتحكم والطاقة والتدفئة وتكييف الهواء والمياه.

وأضاف العسال: “كما نفخر بتوقيع شراكة أخرى مع شركة فيوتشر كلين إنيرجي، والتي ستضخ استثمارات بقيمة 8 ملايين جنيه مصري في تركيب الألواح الشمسية على أسطح 3 مراكز تجارية، بسعة 400 كيلووات من الطاقة الشمسية، لإنتاج الطاقة المتجددة وتوفير نفقات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 20%”.