«مصر إيطاليا» تقيم سباق البوسكو العاصمة الإدارية بالتعاون مع «كايرو رانرز»

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية إقامة أول حدث رياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة “سباق البوسكو”، وذلك اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. وسيحضر كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وبالتعاون مع كايرو رانرز ونادى البوسكو جافلين الرياضى والذى يقدم أول حدث رياضى له فى هذا السباق، على أن يكون هذا الحدث الأول من نوعه للجماهير بالعاصمة الجديدة.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 1000عدّاء وعدّاءة من شتى أنحاء الجمهورية للجري بشوارع العاصمة، وتم تجهيز وإعداد السباق، بما يسمح للمشاركين بالمرور ومشاهدة كل معالم العاصمة.

ومن المقرر أن يتضمن السباق 3 مسافات مختلفة، وهى: سباق الـ10كم- وسباق الـ5كم والجرية العائلية 1 كم بما يسمح بتواجد كل الفئات العمرية للمشاركة في الحدث ومشاهدة العاصمة، وقد تم تسليم الشنط الخاصة بالسبق خلال 3 أيام قبل الانطلاق، بمنافذ التوزيع الخاصة بالمسابقة.

كما تحرص شركة مصر إيطاليا العقارية دائمًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وسيتم توزيع مطهرات على جميع المتسابقين مع وجود إسعاف مجهَّز، من بداية الحدث حتى نهايته.

وتتولى تنظيم الحدث واحدة من كبرى الشركات الرائدة وهي “كايرو رانرز” والتي تأسست في عام 2012 بهدف خلق ثقافة جديدة لرياضة الجري وتشجيع أكبر عدد من الجماهير على المشاركة والحفاظ على اللياقة البدنية وتعطى نموذجًا للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع، كما تمنح النساء المشتركات الحرية لممارسة الرياضة في محيط آمن وممتع.

وقال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن إقامة هذا الحدث يعد إضافة للنجاحات التى تحققها مصر إيطاليا العقارية، وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ كونها أول مطور عقاري من القطاع الخاص بدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروعه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هاني العسال: مسار السباق يتيح التعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة

يأتى ذلك فى إطار حرص مصر إيطاليا العقارية على دعم رؤية الدولة “مصر 2030 ” على تشجيع الشباب للممارسة الرياضة وتقديم مبادرات جديدة والتى تهدف أيضًا إلى إتاحة فرصة للتعرف على معالم العاصمة، وأيضًا لإقامة مظهر من مظاهر الحياة التى بدأت تظهر فى العاصمة الجديدة.

وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية فقد قررت مصر إيطاليا العقارية تخصيص 10% من إجمالي أرباح السباق لصالح مؤسسة “علمني” وهي مؤسسة غير هادفة للربح، تعمل على تغيير نمط ومفهوم التعليم بمصر عن طريق تقديم نموذج تعليمي متطور قائم على المهارات ومرتكز على المتعلم ويهدف لترويج ثقافة تحقيق الذات والتعلم مدى الحياة. وسيتم تسليم الشيك المخصص للمؤسسة عقب انتهاء فعاليات السباق.

كما صرح المهندس إبراهيم صفوت مؤسس “كايرو رانرز “: تنظيم الحدث يعد تحدي كبير بالنسبة لكل القائمين عليه، وخاصةً في ظل ظروف أزمة كورونا، ولذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة مع وجود سيارة إسعاف مجهزة.

وأضاف صفوت أن وزارة الشباب والرياضة هي أكبر داعم للحدث وهو فريد من نوعه؛ نظرًا لأنه يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح أكبر مدينة ذكية في مصر وفي الشرق الأوسط.

وسيتم منح جوائز مالية قيمة للفائزين بسباق الـ10 كم سيدات ورجال، على أن يحصل المركز الأول عام: 20.000 جنيه، والثانى 10.000 جنيه، والثالث 5.000 جنيه،

كما سيتم تقديم جوائز رمزية للفئات العمرية الآتية سيدات ورجال أيضًا: (15- 24 عامًا) – (25- 34 عامًا) – (35- 44 عامًا) – ( فوق الـ45 عامًا)،

على أن تكون الجوائز بالتساوي على كل الفئات ليحصل المركز الأول على 3000 جنيه، والثانى 2000 جنيه، والثالث 1000 جنيه.

وعقب انتهاء السباق ستتم دعوة المشاركين للتجمع داخل مشروع البوسكو التابع لشركة مصر إيطاليا العقارية لتسلم الجوائز وتسلم الميداليات.

جدير بالذكر أن مشروع البوسكو مقام على مساحة 200 فدان، وطرحت الشركة، منذ أشهر قليلة، مرحلتين جديدتين من مشروع البوسكو وهما “ذا بارك” و”ذا كليف”، بعد أن بدأت تسليم المرحلة الأولى في نهاية عام 2020 وقبل الموعد المتفق عليه.