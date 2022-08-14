«مصر إيطاليا» تقتنص 400 فدان بالساحل الشمالي لإطلاق مشروع باستثمارات 23 مليار جنيه

أعلنت مصر إيطاليا العقارية إتمام الاستحواذ على قطعة أرض بالساحل الشمالي على مساحة 400 فدان، وتقع عند الكيلو 199 طريق إسكندرية مطروح بخليج رأس الحكمة ، لتصل بذلك محفظة أراضي الشركة إلى 7.1 مليون متر مربع.

وقال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة :” تتطلع مصر إيطاليا العقارية دائمًا إلى تطوير محفظتها العقارية وتوسيع نطاقها من خلال تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، كما تحرص على التواجد في أكثر المناطق تميزا والأعلى طلبا في السوق، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين

أول مشروعاتها فى الساحل

وتابع :” من هذا المنطلق، تستعد الشركة لتدشين أول مشروعاتها في الساحل الشمالي قريبا، والذي سيكون واجهة ريادية في تلك المنطقة بفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من 20 عاما”.

وأضاف:” كعادتها في كل مشروعاتها، تخطط مصر إيطاليا للتعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية للتصميم والتخطيط، لوضع مخطط متكامل للمشروع يُراعي فيه معايير التنمية المستدامة وعناصر البناء الذكي ويحقق الاستفادة القصوى من المكونات الجمالية والطبيعة الخلابة في المنطقة، بهدف توفير منتج عقاري يلبي طموحات العملاء ويحقق أعلي قدر من الرفاهية والراحة والمتعة.”

الاستثمارات 23 مليار جنيه

من جانبه، أوضح محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، “أن استثمارات المشروع تصل إلي 23 مليار جنيه، إذ أن المشروع سيقام على مصاطب بارتفاعات متدرجة تتيح لأكبر عدد من الوحدات رؤية مفتوحة على البحر والاستمتاع بمياهه الفيروزية.

وسيضم أيضًا مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية وفندقي ومناطق ترفيهية وتجارية تجمعهم تشكيلات مائية ومسطحات خضراء منتشرة في أرجاء المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم المشروع عام 2027.”

وجدير بالذكر أن مصر إيطاليا العقارية من أوائل الشركات التي توجهت باستثماراتها نحو العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعي البوسكو وفينشي فور إعلان القيادة السياسية عن المشروع، لتكون أول مطور عقاري من القطاع الخاص يسلم مشروعاته في العاصمة.

وبذلك تعد شركة مصر إيطاليا العقارية واحدة من أكبر ثلاث شركات للتطوير العقاري في منطقة شرق القاهرة، حيث حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 4.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مقارنة مع نحو 2.65 مليار خلال الفترة نفسها العام الماضي بنسبة نمو 58%.