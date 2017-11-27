مصر إيطاليا تفاوض الأهلى وCIB للحصول على 600 مليون جنيه

أحمد علىتتفاوض شركة مصر إيطاليا العقارية مع بنكى «الأهلى المصرى» و«التجارى الدوليCIB»، لاقتراض مبلغ يتراوح بين 600 – 700 مليون جنيه لتمويل مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.وكشف هانى العسال، رئيس مجلس إدارة الشركة، انها لم تستقر بعد على القيمة النهائية للقرض

أحمد على

تتفاوض شركة مصر إيطاليا العقارية مع بنكى «الأهلى المصرى» و«التجارى الدوليCIB»، لاقتراض مبلغ يتراوح بين 600 – 700 مليون جنيه لتمويل مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف هانى العسال، رئيس مجلس إدارة الشركة، انها لم تستقر بعد على القيمة النهائية للقرض الذى تتفاوض عليه، إلا أنها لجأت للبنوك التى تتعامل معها لتمويل توسعاتها المستقبلية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «مصر إيطاليا» تخطط لإقامة مشروعات سكنية وإدارية وتجارية بالعاصمة الإدارية، تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 25 مليار جنيه.

يُذكر أن «مصر إيطاليا» تعاقدت منذ فترة على شراء قطعة أرض بمساحة 200 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 2.06 مليار جنيه، وسددت منها نحو 310 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن شركته تعمل على إعداد خطة لتدبير التمويلات المستهدفة من عدة مصادر من ضمنها حصيلة عملية الطرح المزمعة لحصة من اسهمها فى البورصة والمتوقع أن تصل لمليار جنيه، وذلك إلى جانب الاقتراض البنكى فضلا عن السيولة الذاتية المتاحة بالشركة، موضحا أن «مصر إيطاليا» ستطرح وحدات المشروع قبل نهاية العام الحالى.

ويضم المشروع 3 تقسيمات مختلفة أولها شق سكنى يقام على مساحة 100 فدان، وآخر على 50 فدانا مخصص للفيلات، وشق خدمى يضم مركزًا تجاريًا على 90 ألف متر ومدرسة دولية على مساحة 20 ألف متر ومركز ثقافى على 10 آلاف متر.

وفى سياق مواز، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا العقارية، أن شركته تتعاون مع السفارة المصرية فى رومانيا، لإقامة وتنفيذ مشروع «صحى» بمنطقة السخنة باستثمارات تصل لـ1.2 مليار جنيه.