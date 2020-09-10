«مصر إيطاليا» تعين شريف صالح رئيسا تنفيذيا للمشاركة في استراتيجيات المشروعات

عينت شركة مصر إيطاليا القابضة شريف صالح بمنصب الرئيس التنفيذي المشارك للاستراتيجيات لكل من شركة موسى كوست للتنمية السياحية ومشروع البوسكو سيتي التابع لمشروعات مصر إيطاليا العقارية.

وحصل شريف صالح على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة جورجيا، وعلى بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعد شريف صالح صاحب خبرة واسعة بسوق العقارات والتطوير العقاري.

يذكر أن صالح، تولى مناصب قيادية عديدة فى قطاع التسويق بشركات عقارية كبرى قبل الالتحاق بمصر إيطاليا ودانون وبيبسي ويونيليفر.

كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة المحروسة المعنية بدعم الشركات الناشئة في مجال ريادة الأعمال.

وأبرمت مصر إيطاليا عدة تغييرات بالهيكل الوظيفي بالشركة، بجانب الاستعانة بنماذج مميزة بمجلس الإدارة.

وبخلاف الإعلان عن تولي كل من محمد هاني العسال ومحمد خالد العسال، وهما الرؤساء التنفيذين للشركة مناصب أعضاء مجلس إدارة وأعضاء منتدبين للشركة.

مما دفع إلى التجديد بالنظم الفكرية ومفاهيم المؤسسة مدفوعين بآليات جديدة بالقطاع، وبجانب التحسينات للمنتجات العقارية.