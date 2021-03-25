«مصر إيطاليا» تعتزم استثمار 3.5 مليار جنيه وتحقيق مبيعات بقيمة 4 مليارات في 2021

أكد محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن الشركة تعتزم استثمار 3.5 مليار جنيه، وتحقيق مبيعات بنحو 4 مليارات جنيه، وذلك خلال العام الحالي 2021.

وأوضح أنه مع بداية فصل الصيف بدأت المبيعات ترتفع بشكل ملحوظ، وهو ما أسهم بشكل كبير فى تحقيق الشركة مستهدفاتها البيعية خلال العام الماضى.

وأكد أن الخطة الطموح التى تتبنّاها الشركة خلال العام الحالى مصاحبة بطرح 5 مراحل بالمشروعات المختلفة، والتى بدأت بالفعل بطرح مرحلتيْ ذا بارك، وكليف، بمشروع البوسكو فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تستعد الشركة لطرح المرحلة الثانية من مشروع البوسكو سيتي فى “مستقبل سيتي”.

ولفت إلى أن المرحلة الجديدة لمشروع البوسكو سيتي تحتوى على منتجات جديدة ومختلفة فى السوق المصرية، يتوقع طرحها خلال الشهر الحالى.

وأضاف الرئيس التنفيذى للشركة أنها تعتزم طرح الجزء غير السكنى لمشروع فينشى فى العاصمة الإدارية الجديدة “فينشى ستريت”، والذى يقع على مساحة 32 مترًا مربعًا، ويضم وحدات تجارية وإدارية، بالإضافة إلى عيادات طبية.

وأكد أن المشروع مكون من أرضى وأول، ويمتاز بقربه من الاكسبو سيتى، مشيرًا إلى أن الأسعار الإدارية تبدأ من 30 ألف جنيه للمتر المربع، بينما يبدأ المتر التجارى من 50 ألف جنيه، وهى أسعار تنافسية فى ظل الخدمات التى تقدمها الشركة داخل المشروع.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم بطرح مرحلة جديدة من مشروع كايرو بيزنس بارك، والتى انتهت من بيع 50% من المشروع الذى يقع على مساحة 90 ألف متر تقريبًا، ويضم حوالى 42 مبنى.

وقال إن الشركة بدأت بالفعل تسليم 20 مبنى إداريًّا للعملاء، ويتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلى للمشروع سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تسويق جزء كبير لشركات عربية.

ويعدّ «كايرو بزنس بارك» أول مجمع إدارى متكامل فى القاهرة الجديدة، تسعى “مصر إيطاليا” العقارية من خلاله لخلق بيئة عمل ودية، ويوفر حلًّا شاملًا لدعم وجود الشركات من مختلف الأحجام التى تحتاج إلى مساحة «خاصة» لتزدهر، من خلال تقديم مفهوم المبانى المستقلة والمكاتب الصغيرة إلى المتوسطة للمهنيين، حيث يتم أخذ كل جانب من جوانب إنشاء مكان عمل منتج فى الاعتبار من خلال توفير الخدمات والمرافق المطلوبة، والتى تساعد الموظفين على التخلص من المتاعب اليومية وتحقيق أفضل أداء، ومنها المطاعم والكافيهات، صالون تجميل، حضانة للأطفال، صالة ألعاب رياضية، سوبر ماركت، مكتبة، مركز العناية بالسيارات، جراج سيارات، إلى جانب فندق 4 نجوم تحت علامة هيلتون جاردن إن العالمية.

ووقّعت مصر إيطاليا العقارية شراكة مع اتصالات مصر فى مشروع “كايرو بزنس بارك” لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الذكية المختلفة فى المشروعات العقارية، وتحويل المشروع إلى مجمع إدارى رقمى متكامل لتسهيل تعاملات الاتصال، وتتمثل فى تزويد جميع الوحدات بخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف الثابت “الصوتية والرقمية” التقليدية والمتطورة، تماشيًا مع خطط التحول الرقمى التى فرضتها التكنولوجيا الحديثة وعزّزت من فرص إقامتها أزمة كورونا.

ولفت إلى اعتزام الشركة تسليم المرحلة الأولى من مشروع كاى السخنة والذى يبلغ عدد وحداتها 150 وحدة مختلفة، وتنفيذ فندق هيلتون داخل المشروع، بعدد 211 غرفة، والذى من المتوقع تسليمه خلال عامين ونصف العام.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال 2023، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على 310 وحدات، بالإضافة إلى 30 وحدة فندقية بمساحات كبيرة.

وأكد أنه تم تسليم مشروع «لانوفا فيستا» بالقاهرة الجديدة بالكامل بخلاف 30 فيلا تم طرحهم للبيع، مشيرًا إلى أن المشروع يقع على مساحة 31 فدانًا، وتقوم الشركة حاليًّا بتسويق الجزء التجاري، والذى يحمل اسم «جاردن 8» والتى قررت أن يكون للإيجار وليس للبيع، حيث نجحت الشركة فى تأجير حوالى 70% منه، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام إلى 90%.

وتعد «مصر إيطاليا» إحدى الشركات الكبرى ضمن مجموعة مصر إيطاليا القابضة التى تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها إلى 6 ملايين متر مربع، وتنفذ عددًا من المشروعات؛ أبرزها مشروع «لانوفا فيستا» السكنى بالقاهرة الجديدة، ومشروع «البوسكو» و«فينشى» فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع «البوسكو سيتى» فى مستقبل سيتى.

وأوضح العسال أن ارتفاع تكلفة التنفيذ ومد فترات الأقساط على مدد طويلة أسهما فى وجود فجوة تمويلية لدى الشركات العقارية، والتى بدورها بدأت تلجأ إلى القطاع المالى لسد تلك الفجوة للالتزام بالجداول الزمنية للتسلميات.

العسال: نستهدف الحصول على تمويلات تقارب المليار جنيه خلال العام الحالي

ولفت إلى أن خطة مصر إيطاليا، خلال العام الحالى، الحصول على تمويلات مالية بآليات مختلفة تصل إلى مليار جنيه من خلال القروض أو التأجير التمويلى أو قطع الشيكات، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل دراسة قطع الشيكات مع البنك الأهلى، وكذلك إجراء عملية تأجير تمويل مع شركتى تابعة لبنك مصر والبنك الأهلى.

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة إلى أنها تدرس أيضًا زيادة رأسمال الشركة تلبية للخطط الطموح التى تتبناها الشركة، دون الإفصاح عن حجم الزيادة المتوقعة.

وعلى صعيد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتمويل العقارى قال العسال إن طرح مثل هذه المبادرة يأتى من إيمان الدولة بدور القطاع العقارى وحق المواطن فى الحصول على سكن ملائم، مشيرًا إلى أن المبادرة لن يستفيد منها أغلب شركات التمويل العقارى فى ظل وجود بعض الاشتراطات؛ من بينها أن تكون الوحدة جاهزة التسلم، وهو ما يتطلب أن يقوم المطور العقارى ببناء الوحدة وتشطيبها بالكامل، وهو ما يمثل صعوبة على الشركات العقارية فى ظل ارتفاع التكلفة، مطالبًا بأن يستثنى ذلك الشرط من المبادرة حتى تكون فعالة.

وطالب الرئيس التنفيذى لمجموعة مصر إيطاليا بأن يرتفع سقف تمويل الوحدة إلى 1.8 مليون جنيه لتشمل شرائح مختلفة، وهو ما يزيد رواج القطاع العقارى وزيادة حركة البيع.

تعتزم مصر إيطاليا العقارية ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه بمشروعاتها المختلفة، خلال العام الحالى، بالتزامن مع الخطة الإنشائية الطموح التى تتبناها الشركة.

وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة إنها وضعت خطة بيعية طموحًا خلال العام الحالى لتحقيق مبيعات تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه، مع طرح مراحل جديدة من مشروعات الشركة.

وأضاف، فى حواره، مع المال، أن مصر ايطاليا كانت وضعت خلال العام الماضى 2020 خطة بيعية تقدر بحوالى 4.5 مليار جنيه، لكن مع دخول فيروس كورنا بداية مارس الماضى قامت الشركة بتعديل مستهدفاتها البيعية لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، وهو ما تم تحقيق فى ظل الموجة الأولى للفيروس.