«مصر إيطاليا» : تسليم 5 مشروعات خلال 2020

أعلن محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر ايطاليا العقارية تسليم 5 مشروعات خلال 2020، بإجمالى 500 وحدة سكنية بالإضافة الى 20 مبنى إدارى بالقاهرة الجديدة.

واوضح أنه سيتم تسليم مول تجارى بمساحة إجمالية 23ألف متر مربع، بالإضافة لتسليم المرحلة الاولى من مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة الجديدة، ليمثل أول مشروع قطاع خاص يتم تسليمة بالعاصمة الإدارية.

وأشار الى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع كاى السخنة الذى يضم 150 وحدة، و تسليم كمبوند بالتجمع الخامس بعدد 130 فيلا.

ولفت الى أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية خلال العام الماضى بقيمة 3.3 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى تحقيق 4 مليارات جنيه بجميع مشروعاتها.

وشدد على البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بمدينة المستقبل سيتى خلال النصف الثانى من العام الجارى ، على أن تقوم الشركة بضخ 3 مليارات جنيه فى جميع مشروعاتها العام الجارى.

وتوقع الرئيس التنفيذى لشركة مصر ايطاليا العقارية زيادة أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى بنسبة تتراوح من %15 لـ 20 فى العاصمة الإدارية الجديدة عند انتقال الحكومة والوزارات بمقراتها الجديدة بها.

يُذكر أن “مصر إيطاليا العقارية” تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها إلى 6 ملايين متر مربع، وتنفذ عددًا من المشروعات أبرزها “كاى السخنة” باستثمارات مليار جنيه، ويتضمن منتجعًا سكنيًّا ضخمًا، وفندق 5 نجوم، ويقع تحت إدارة سلسلة فنادق هيلتون العالمية.

كما تمتلك الشركة مشروعى “كايرو بيزنس بارك” الإدارى بالقاهرة الجديدة، و”لانوفا فيستا” السكنى بالقاهرة الجديدة، والذى يتضمن 131 فيلا متميزة باستثمارات تتجاوز 800 مليون جنيه، و مشروع “كاى الساحل الشمالى” بمنطقة رأس الحكمة، الذى يحتوى على لاجونا بطول 1200 متر صالحة للسباحة، وكذلك فندق 5 نجوم، وتبلغ استثمارات المشروع 5 مليارات جنيه.