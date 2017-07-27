مصر إيطاليا تستثمر 5 مليارات جنيه فى كاى الساحل

رضوى عبدالرازقأطلقت مصر إيطاليا العقارية مشروعها الجديد «كاى الساحل»، بميزانية تقدر بـ 5 مليارات جنيه، ضمن إستراتيجية الشركة لبناء منتجع فى واحد من أكثر الأماكن الإستراتيجية على طريق فوكا برأس الحكمة بالساحل الشمالى.قال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، إ



رضوى عبدالرازق

أطلقت مصر إيطاليا العقارية مشروعها الجديد «كاى الساحل»، بميزانية تقدر بـ 5 مليارات جنيه، ضمن إستراتيجية الشركة لبناء منتجع فى واحد من أكثر الأماكن الإستراتيجية على طريق فوكا برأس الحكمة بالساحل الشمالى.

قال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة شيدت المنتجع على مساحة 900.000 متر مربع ويعد كاى الساحل من أهم المنتجعات التى تقدم لعملائها الرفاهية والاستجمام.

وتابع، أن الشركة حرصت فى مشروعها الجديد على تقديم معايير جودة عالمية للجمهور المصرى، ما يتناسب مع جميع الأذواق والاحتياجات، واهتم العاملون على المنتجع بتقديم تجربة متكاملة، وهناك وحدات متعددة الاستخدامات سواء سكنية، أو تجارية، وإنشاء فندق خمس نجوم لتقديم خدمات فندقية راقية، مثل النادى الصحى، و150 غرفة فندقية، ومجموعة من المطاعم العالمية، المطلة على البحر، وغيرها من وسائل الترفيه والألعاب المائية، وإنشاء منطقة لممارسة الرياضات المختلفة، ومركزًا للأنشطة الثقافية والترفيهية.

وأشار إلى أن إطلاق مشروع «كاى الساحل» الجديد يأتى بعد النجاح لوحدات كاى السخنة، فمشروع كاى الساحل يتمتع بموقع متميز على البحر مباشرة، والمساحات الخضراء الشاسعة، فى حضن الطبيعة، لتجربة أكثر تميز للباحثين عن الرفاهية، بعيدًا عن زحام القاهرة، والمناظر الطبيعية التى تتميز بها رأس الحكمة، تمثل الينابيع والبحيرات، وحمامات السباحة، والمساحات الخضراء حوالى %88، من مساحة المنتجع، وتعكس العمارة فى المنتجع البساطة والرقى.

وأوضح أن فتح باب الحجز للمرحلة الأولى من مشروع كاى الساحل خلال أيام، وتسليم المرحلة الأولى فى 2021.