«مصر إيطاليا» تحصل على قرض بقيمة 650 مليون جنيه من تحالف بنكي

حصلت شركة مصر إيطاليا القابضة على قرض بقيمة 650 مليون جنيه من تحالف ضم البنك الأهلى والاستثمار العربي والمصري الخليجي.

وتتوزع حصص البنوك بواقع مبلغ 300 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، ومبلغ 260 مليون جنيه للبنك المصري الخليجي، ومبلغ 90 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.

عقب التوقيع، قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن ترتيب هذا القرض المشترك الممنوح يأتي دعما من تحالف البنوك المشاركة للقطاع العقاري ، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع و سعيها لزيادة حجم الاستثمارات به.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية لكي تفي بمتطلبات الشركات الساعية لاقتناص فرص استثمارية داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات التى يرتبط به الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على تحقيق قطاع التطوير العقاري أهداف الدولة في التنمية، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما جعل دعم شركة مصر إيطاليا لاستكمال أعمالها في مشروع كايرو بيزنس بارك أولوية لدينا، لتوفير التمويل اللازم للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

بدوره، قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة، إن عقد القرض يأتي بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاءات مشروع كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة.

ويشمل إنشاء منطقة أعمال وخدمات متطورة تضم عدد 42 مبنى إداريا وتجاريا وخدميا، بالإضافة إلى إنشاء فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية تصل إلى 144 غرفة فندقية.

وأوضح أن مصر إيطاليا أسندت إدارة الفندق لشركة هيلتون العالمية ليكون تابع لسلسلة هيلتون جاردن ان المتخصصة فى قطاع الأعمال.

وأضاف أنه قد تم تصميم المشروع وفقا لأحدث المعايير العالمية في التصميم و البناء حيث تسعي الشركة من خلاله أن تقدم للعملاء منتج عقاري يتميز بالجودة والكفاءة خاصة في ظل موقع المشروع المتميز بمدينة القاهرة الجديدة.

ومن جانبه، أشار محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة ، إلى حرص الشركة على التوسع في المساحات والاستثمارات لتشمل المشروعات السكنية والتجارية على حد سواء المجهزة بأفضل الخدمات وفقا للمعايير العالمية.

كما تهتم مصر إيطاليا بتقديم مشروع يلبى ما يبحث عنه العملاء في بيئات العمل، ويوفر مساحات متنوعة ومبتكرة للشركات، وهو ما يتمثل في مشروعها كايرو بيزنس بارك المقام على مساحة 78000 متر مربع مقسمة لتناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها،

وسيتم تسليم 15 مبنى من أصل إجمالي 42 مبنى بحلول نهاية هذا العام. واضاف شريف رياض رئيس مجموعة الشركات الكبري والقروض المشتركه بالبنك الاهلي المصري ان مدة القرض تصل إلي سبع سنوات وينقسم إلي شريحتين بالجنيه المصري حيث يبلغ الحد الاقصي للشريحة الأولي مبلغ 530 مليون جنيه يتم من خلالها تمويل المباني الإدارية والتجارية، بينما يصل الحد الاقصي للشريحه الثانية إلى 120 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل الفندق،

جدير بالذكر أن شركه مصر إيطاليا للتنمية العمرانية تعد إحدى الشركات الكبرى ضمن مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية التي تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها إلى 11 ملايين متر مربع،

وتنفذعددًا من المشروعات أبرزها “كاى السخنة استثمارات2.4 مليار جنيه، ويتضمن منتجعًا سكنيًّا ضخمًا، وفندق 5 نجوم، ويقع تحت إدارة سلسلة فنادق هيلتون العالمية،

بالإضافة إلى مشروعى “كايرو بيزنس بارك” الإدارى بالقاهرة الجديدة، و”لانوفا فيستا” السكنى بالقاهرة الجديدة، وكذلك مشروع “البوسكو” و “فينشى” فى العاصمة الادارية الجديدة و مشروع “البوسكو سيتى” فى مدينة المستقبل.