«مصر إيطاليا» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Solaré رأس الحكمة»

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية حصولها على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام لمشروع Solaré سولاري رأس الحكمة، وذلك بعد مرور 5 أشهر من التقدم بأوراق المشروع ومخططاته، وعقب مرور 3 أشهر من إطلاق المرحلة الأولى من المشروع.

مبيعات قياسية

حيث تم نفاد جميع وحدات المرحلة الأولى في الساعات الأولى من بدء طرح الوحدات والتخصيص، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 2.4 مليار جنيه لـ 320 وحدة بالمشروع كدليل على ثقة العملاء في مشروعات الشركة.

ويعد المعدل الزمني الذي استغرقته عملية الحصول على الموافقات وصدور القرار الوزاري استثنائية بشكل كبير، مما يثبت مصداقية خطط مصر إيطاليا العقارية الخاصة بمشروع Solaré سولاري رأس الحكمة الذي سيتم البدء في أعمال البناء الخاصة به هذا الشهر على أن يتم البدأ في تسليم الوحدات في 2027.

أهمية المشروع

يأتي المشروع ضمن إستراتيجية شركة مصر إيطاليا العقارية في تنويع محفظة مشروعاتها لتلبية احتياجات العملاء من خلال تطوير مشروعات عالية الجودة تعتمد على مفاهيم فريدة.

وفي ضوء حرصها على دعم جهود الدولة في سرعة تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وتوفير فرص عمل جديدة بالمنطقة لضمان استدامة التنمية.

كما تستهدف الشركة تقديم قيمة فريدة لمشروعاتها بمناطق مختلفة في جميع أنحاء مصر، خاصة أن مصر إيطاليا تحقق معدلات نمو مرتفعة وتضيف بصفة مستمرة لمحفظة أراضيها التي وصلت إلى 7.1 مليون متر مربع.

موقع المشروع

ويقع مشروع Solaré سولاري رأس الحكمة في الكيلو 199، ويقدم تجربة إيطالية فريدة على مساحة 389 فدانا ويحتوي على شاطئ رملي بطول كيلومتر.

وتقدم مصر إيطاليا العقارية من خلاله مجموعة متنوعة من الوحدات، على أن تكون 70% من إجمالي وحدات المشروع فيلات و30% شاليهات ، بارتفاعات مختلفة وإطلالة مباشرة على البحر الأبيض وبحيرات شاطئية ومناظر مائية، وعدد من الـ “لاجونز” المخصصة للسباحة، وتصل إجمالي مساحاتها 100000 متر مربع.

بالإضافة إلى إقامة فندقين، منطقة تجارية علي الطراز الإيطالي، و كلوب هاوس يتضمن شاطئا مبتكرا بخصائص الشواطئ الساحلية، وتخصيص مساحات للأنشطة الرياضية المختلفة داخل المشروع.

المخطط العام

وتتعاون مصر إيطاليا في هذا المشروع مع شركة EDSA، وهي شركة معمارية أمريكية رائدة قامت بإعداد المخطط العام للمشروع، وشركة “White Space Architects ” الهولندية المتخصصة في التصميم المعماري لضمان تقديم أفضل تصميم لمفهوم المشروع.