مصر إيطاليا تتعاون مع فاليو لتيسير انتقال عملائها لمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية

وقعت شركة «مصر إيطاليا العقارية» الرائدة في مجال التطوير العقاري اتفاقية مع شركة «فاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتم بمقتضاها قيام «فاليو» بتوفير برامج تمويل لعملاء «مصر إيطاليا العقارية» لتغطية خدمات تشطيب وتجديد المنازل.

جاء ذلك خلال حفل أٌقيم اليوم الثلاثاء بحضور كل من محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية» ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس و الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو».

ووفقا للاتفاقية ستقدم شركة «فاليو» باقة من الحلول التمويلية لعملاء شركة «مصر إيطاليا العقارية» لتجديد منازلهم، بما يشمل نفقات تشطيب وتجديد المنازل، من خلال خطط تقسيط ميسرة تصل إلى 48 شهرًا وبقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليون جنيه لكل عميل.

وفي هذا السياق أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية»، أن الشركة تعتز بكونها في طليعة شركات التطوير العقاري التي ساهمت في مشروعات العاصمة الإدارية وذلك من خلال باكورة أعمالها، البوسكو، وخاصة بعد أن بدأ حلم العاصمة الإدارية الجديدة يتحول إلى حقيقة.

وأضاف العسال أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى توفير باقة متكاملة من الحلول والخدمات المميزة لعملائنا، ومن بينها خدمات تشطيب المنازل بالتعاون مع شركة “TDF” الرائدة في مجال التصميم الداخلي، على أن تتيح «فاليو» للعملاء خطط تمويل ميسرة على أقساط تصل إلى 48 شهرًا.

وعبر العسال عن سعادته بالعمل مجددًا مع منصة التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس حتى تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس و الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية شراكة مع واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري، مستفيدة من الخبرات الواسعة التي تنفرد بها شركة «فاليو» في خدمات تمويل أعمال تشطيب الوحدات السكنية ، حيث توفر لعملاء شركة «مصر إيطاليا العقارية» مجموعة من حلول التمويل العقاري التي تلبي احتياجاتهم ونمط حياتهم العصرية.

وأشار حسونة إلى أن توقيع مثل هذه الشراكة يأتي في إطار الهدف الرئيسي للشركة المتمثل في توفير باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة، وذلك باعتبارها أول منصة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد شركة «مصر إيطاليا العقارية» من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالسوق المصري، حيث تختص بتطوير أفخر العقارات السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية.

وتضم أعمال الشركة مشروعات البوسكو العاصمة الإدارية والبوسكو سيتي القاهرة الجديدة، وڤينشي، وڤينشي ستريت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات لانوڤا ڤيستا، ومول جاردن 8، ومجمع كايرو بيزنس بارك، وهيلتون جاردن إن القاهرة الجديدة، علاوةً على مشروعات كاي سخنة، وهيلتون العين السخنة.

كما يأتي هذا التعاون ضمن خطط المجموعة المالية هيرميس لتعظيم الاستفادة من الشركات والقطاعات التابعة وتعزيز التكامل بين مختلف وحدات قطاع التمويل غير المصرفي.

يذكر أن شركة «مصر إيطاليا العقارية» قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر، بهدف إعادة تمويل مشروعها الرائد «مول جاردن 8» التجاري.

ومن الجدير بالذكر، قامت «فاليو» بتحقيق إنجازات ملموسة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها لعملائها وهو ما انعكس في توسيع أنشطتها لتشمل العديد من المجالات، ومن بينها التعليم والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، علاوة على تقديم خدمات لتغطية تجديد وتشطيب المنازل.

وبفضل تلك الإنجازات المشهودة لشركة «فاليو» حصدت الشركة عدة جوائز على مدار هذا العام منفردًا، ومن بينها جائزة أفضل شركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لعام ٢٠٢١، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الابتكار التكنولوجي الذي أقامته مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية لعام 2021 خلال الحفل الأول لجوائز “Gulf Business Tech Awards 2021″، كما احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.