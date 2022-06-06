«مصر إيطاليا» : انتهاء فعاليات أول بطولة «بادل» دولية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية انتهاء فعاليات أكبر وأول بطولة بادل دولية على أرض نادي البوسكو جافيلين الرياضي بالعاصمة الإدارية في ضوء استكمال المرحلة الأولى من النادي

وقد حظيت البطولة باهتمام من الأوساط الحكومية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وإقامة البطولة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والاتحاد المصري للبادل والأوساط الرياضية ومحبي رياضة البادل، وذلك في ظل حرص مصر إيطاليا العقارية على تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية تهدف لتعزيز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كوجهة جذب عصرية لمختلف الفئات.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز ماريا فيجا وأندريا روخس من الارجنتين عن فئة السيدات بالمركز الأول، وكارولين فاريس وإيفلين لاكاموير من إيطاليا، بالمركز الثاني

ومن فئة الرجال فاز كل من جيريمي سكاتينا (فرنسا) وأدريا ميركادال (أسبانيا) بالمركز الأول، وماكسيم مورو (فرنسا) وريليس فيريرا (الارجنتين) بالمركز الثاني.

كما تأهلت اللاعبات المصريات فريدة الحلبي، ومريم ذكري، وسلمي صيام ونايلا عجمية للدور نصف نهائي.

من جانبه، وجه أحمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي والذي يعد أكبر داعمًا لهذه الرياضة الوليدة والتي اكتسبت شعبية كبيرة داخل أرجاء مصر مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يحرص على التواجد في الأحداث والبطولات الخاصة بالبادل ويدعمنا بكل قوة بهدف استقطاب البطولات العالمية على أرض مصر.

العسال: البوسكو أول نادٍ يفتح أبوابه فى العاصمة الجديدة

وقدم المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية التهنئة للفائزين، معربًا عن سعادته بنجاح الشركة في تنظيم البطولة

مؤكدًا عزم مصر إيطاليا العقارية على الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية والتى تأتى تماشياً مع توجهات الدولة المصرية لتنمية العاصمة الإدارية الجديدة ودعم الملف الرياضي على كافة المستويات.

وعبر محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية عن فخره بأن نادي البوسكو جافلين الرياضي هو أول نادي يفتح ابوابه في العاصمة الإدارية .

وشهد إطلاق بطولة البادل الدولية التي تعتبر ثالث حدث رياضي تقيمه شركة مصر إيطاليا العقارية وهو ما يؤكد حرص مصر إيطاليا على اختيار أفضل الشركاء مثل جي بادل مصر التي ساعدت مصر إيطاليا على تحقيق النجاح في المجال الرياضي.

صدقي: نسعى لتكون مصر رائدة فى رياضة البادل تنس

وعبر إسماعيل صديق، الرئيس التنفيذي لجي بادل مصر ، عن فخره بريادة جي بادل في التعريف بتلك الرياضة الهامة، منذ فبراير 2014، كي تكون مصر واحدة من الدول الرائدة في تلك الرياضة ومساهمة منا كذلك في وضع العاصمة الإدارية الجديدة على خريطة الرياضات العالمية التي تحظى باهتمام دول كثيرة في العالم.