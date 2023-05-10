«مصر إيطاليا العقارية» تنظم النسخة الثانية من بطولة البادل الدولية في نادي البوسكو

أعلنت شركة مصر ايطاليا العقارية عن تنظيم الدورة الثانية من بطولة البوسكو الدولية للبادل تنس بالشراكة مع جاي بادل ايجيبت، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، وبالتعاون مع كل من اتحاد البادل المصري، والاتحاد الدولي للبادل، في الفترة من 17 مايو وحتى 20 مايو 2023 .

وذلك فى العاصمة الادارية الجديدة في نادي البوسكو جافلين الرياضي على أرض مشروع البوسكو المقام على مساحة 200 فدان، لتشجيع الشباب والناشئين ودعم المجال الرياضي في مصر والترويج للعاصمة الادارية، بمشاركة 400 لاعب من 10 دول وهم هولندا، السويد، الدنمارك، النرويج، فرنسا، وأسبانيا، المغرب، الإمارات، قطر، بالإضافة الى مصر.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة اليوم، تعد البطولة هي الثانية التي تنظمها مصر إيطاليا العقارية بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعميق ونشر ثقافة رياضة البادل التي أصبح لها جمهور كبير ومتابعين لكافة فعالياتها والبطولات التي تقام لها، بالإضافة الى التنويع في الجنسيات والفئات العمرية ومهارات المشاركين من اللاعبين واللاعبات، والتي تشمل عدة دول حول العالم من أفضل اللاعبين.

ووفقا للبيان، تحرص الشركة هذا العام على مشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية، منها الجامعات الكندية، وجامعة رايرسون، وجامعات كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، الجامعة الامريكية، والجامعة الألمانية، كما سيتم إعلان أفضل الجامعات أيضًا خلال البطولة، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية على الفائزين بواقع 20,000 يورو للبطولة الدولية، 200,000جنيه مصري للبطولة المحلية، و50,000 جنيه مصري لبطولة الجامعات.

يذكر أن نادي البوسكو جافلين الذي سيشهد إقامة البطولة يقع علي مساحة 16,000 متر مربع داخل مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تنفيذه وفقا لأفضل النظم المعمارية والإنشائية التى تحقق التكامل والاستدامة.

كما أن مشروع البوسكو الذي يضم النادى ويستضيف البطولة الدولية للبادل يتم تنفيذه بإجمالى استثمارات 17 مليار جنيه، وهو أحد أكبر مشروعات لشركة مصر إيطاليا العقارية، لتقف وحداتها وسط مساحات خضراء واسعة وتقدم تصميم مميز يمزج بين المعمار والطبيعة، ويتمتع بإطلالة متميزة على “النهر الأخضر”، وأكبر حديقة مركزية فى العالم، بالإضافة الى كونه المشروع الأول الملائم للعيش بالكامل في العاصمة الإدارية.

وتتيح شركة مصر ايطاليا العقارية، إمكانية المشاركة فى البطولة والتسجيل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الرابط https://linktr.ee/jpadeleg، كما يمكن لجمهور البادل الحضور المجاني لفعاليات البطولة.