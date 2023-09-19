مصر إيطاليا العقارية تقدم تجارب فريدة لسياحة الضيافة والاستثمار الفندقي

تعد مصر سوقا جاذبا للاستثمار السياحي والفندقي، كما تحظى باهتمام الشركات العالمية، خاصة مع الاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة والترفيه، الذي يتوقع استقبال العديد من السياح لعدد من المدن والمناطق السياحية المصرية خاصة الممتدة على ساحلي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، في ظل وقوف مصر على اعتاب بداية واعدة، مع تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومنطقة الجلالة وامتداد العين السخنة.

في ضوء ذلك حرصت شركة مصر إيطاليا العقارية لإبرام شراكات مع الفنادق العالمية والمشروعات التجارية الضخمة التي تساعد على تنوع أنشطتها، التي تتلاءم مع تعدد مشروعات الشركة العقارية وضخامتها، وحداثة بنائها، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، و ذلك يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لجذب السياح إلى المناطق الجديدة، وضمان النمو المستدام لصناعة السياحة والضيافة في مصر.

تمتلك مصر إيطاليا العقارية تجارب فريدة، تناسب السياق المحلي، وأيضا تجذب السياح الأجانب الى مصر في المناطق التي تتواجد بها مصر إيطاليا بقوة بمشروعاتها المتنوعة. و تستثمر الشركة من مواردها لجذب السياح بما ينعكس إيجابا على صناعة السياحة، وهو ما يبرهن عليه شراكات مصر إيطاليا من خلال مشروعها كاي السخنة، الذي يقع على بعد الكيلو 15 من الزعفرانة على مساحة 34 فدان مع شاطئ رملي بطول كيلومتر واحد، بإجمالي استثمارات تبلغ 4 مليار جنيه، حيث يقدم 300 وحدة منهم فيلات وشاليهات و فندق بوتيك كان ليمونCan Limon Boutique Hotel الذي يحتوى على 94 شقة ذات علامة تجارية و 28 غرفة فندقية. وفندق 5 نجوم كاسا كوك Casa Cook Hotelفي مشروعها كاي السخنة، الذي يحتوى 100غرفة فندقية و 100 شقة ذات علامة تجارية.

داخل مشروع الغابة العمودية يوجد فندق ضمن مشروع البوسكو العاصمة الإدارية، وهو المشروع الذي يقام بناءً على رؤية الشركة لتطوير المشروعات المستدامة، ويتميز بهندسة معمارية فريدة من نوعها صممها المهندس المعماري الإيطالي ستيفانو بويري لتقدم تجربة مميزة، بإجمالي استثمارات تصل لـ 6.5 مليارات جنيه ويتضمن انواع الوحدات شقق خدمية بإدارة علامة تجارية، بالإضافة الى شقق ماريوت الفندقية بنفس المشروع.

وتقدم الشركة أيضَا فنادق مميزة وفاخرة في مشروعتها الرائدة منها فندق 5 نجوم لرجال الأعمال فى كايرو بيزنس بارك على مساحة7,300 متر مربع ويوجد به أكثر من 100 غرفة فندقية، قاعة مؤتمرات، مساحات اجتماعات، مطاعم، حمامات سباحة و مراكز اعمال، بالإضافة الى تخطيط الشركة لإقامة فندقين في مشروعها الأحدث “سولاري” رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

في مشروعها التجاري الرائد جاردن 8 بالقاهرة الجديدة، حرصت مصر إيطاليا على ان يكون المشروع وجهة متميزة في شرق القاهرة، باحتوائه على عدد من المطاعم الفخمة، ومحلات الملابس والأثاث والمجوهرات ذات العلامة التجارية العالمية، صالة رياضية، مركز تجميل، سوبر ماركت وحدائق واسعة، باعتباره وجهة للعديد من الأجانب على مدار السنوات الماضية. وهذا ساعد مصر إيطاليا العقارية على تحقيقها إنجازا عالميا للهندسة المعمارية المصرية، بفضل جهود المهندس المصري هاني سعد، بعد حصوله على الجائزة الفضية في مسابقة A Design Award بميلان في إيطاليا، عن مشروع جاردن 8 بالقاهرة الجديدة، التجمع الخامس لصالح الشركة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في مصر حراكاً كبيراً وهو ما يعززه المؤشرات الإيجابية لقطاع السياحة والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأهدافه المتمثلة باستقطاب أكثر من 160 مليون سائح بحلول العام 2030، نتيجة المشروعات الضخمة والطموحة التي تشهدها المنطقة ومنها مصر، وهو ما تساهم به شركة مصر إيطاليا العقارية بمشروعاتها التي ستوفر المزيد من الوجهات السياحية المذهلة، وتعزز جاذبية قطاع السياحة والسفر بشكل كبير، بفضل شراكاتها مع الفنادق العالمية مما يساعد ذلك على نمو وتطوير صناعة السياحة والضيافة في مصر.