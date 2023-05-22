«مصر إيطاليا العقارية» تعلن انتهاء بطولة البادل الدولية الثانية بنادي البوسكو جافلين الرياضي

أعلنت شركة “مصر إيطاليا العقارية” انتهاء فعاليات النسخة الثانية من البطولة الدولية للبادل، والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع اتحاد البادل المصري، والاتحاد الدولي للبادل بحضور كلا من أحمد فتحي وأحمد سعودي الرئيسين التنفيذيين المشاركين بمصر ايطاليا العقارية، وذلك على أرض نادي البوسكو جافلين الرياضي بالعاصمة الإدارية.

حظيت البطولة باهتمام رسمي من الأوساط الحكومية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، في ظل حرص مصر إيطاليا العقارية على تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف لتعزيز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كوجهة جذب عصرية لمختلف الفئات، خاصة أن النسخة الثانية من البطولة شهدت مشاركة لاعبين من جنسيات مختلفة، الى جانب طلبة عدد من الجامعات.

وركزت هذه النسخة على مشاركة السيدات أيضا بوجود 40 من أفضل اللاعبات محليا ودوليا واللائي أظهرن مهاراتهن في هذه الرياضة، تأكيدا على اهتمام مصر إيطاليا العقارية بتنوع الفئات المشاركة في البطولة من الجنسيات والفئات العمرية ومهارات المشاركين من اللاعبين واللاعبات.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة اليوم، أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز إنيجو خوفريه وفران نافاس بالمركز الأول في البطولة الدولية عن فئة الرجال، وفيكتوريا كورز ودينيس هوفر في البطولة الدولية عن فئة السيدات.

وفي البطولة المحلية استطاع اللاعبان يوسف الشامي وسامر شريف تحقيق اللقب في منافسات الهواة، بالإضافة إلى محمد رجب وعمر عزت في منافسات (Plate Draw)، وفاز يوسف حسام وأري كاراسو في منافسات (EPF Open)، واللاعبتان فريدة الحلبي ونايلة عجمية في البطولة المحلية عن فئة السيدات بالمركز الأول.

كما حقق طلاب الجامعة الألمانية اللقب في بطولة الجامعات، وفاز بجائزة مصر إيطاليا النبيل أشرف وأدهم السعيد وذلك ضمن منافسات البطولة التي تضمنت 400 لاعب من 15 دولة من بينها السويد والدنمارك والنرويج وفرنسا وأسبانيا وهولندا والمغرب والإمارات وقطر ومصر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية منها الجامعات الكندية وجامعة رايرسون وجامعات كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الامريكية والجامعة الألمانية.

وشهدت البطولة منافسات بين المشاركين من فئات الرجال والسيدات من اللاعبين المحليين والدوليين وطلبة الجامعات، على مدار أيام البطولة، وتم إعلان النتائج وقيمة الجوائز للفائزين في كل فئة على حدة في اليوم، من خلال إعلان أفضل الجامعات خلال البطولة، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية على الفائزين بواقع 20,000 يورو للبطولة الدولية، 200,000 جنيه للبطولة المحلية، و50,000 جنيه لبطولة الجامعات.

وفي ذات السياق، أكد كل من المهندس محمد خالد العسال والمهندس محمد هانى العسال الرئيسان التنفيذيان، والعضوان المنتدبان لشركة مصر إيطاليا العقارية على عزم الشركة على الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية، كما وجها الشكر للجهات الداعمة من الحكومة على رأسها وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية لرعايتهما للبطولة بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي والمصري للبادل والذي يتماشى مع رؤية الدولة في تنمية العاصمة الإدارية الجديدة ودعم الملف الرياضي على كافة المستويات.

كما أعرب المهندس أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة مصر إيطاليا عن سعادته بحضور عملاء مصر إيطاليا للبطولة والذي اعتبرها فرصة جيدة ليشهدوا حجم التطور في مشروع البوسكو إلى جانب الانجاز الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة مما يؤكد على مكانتها كأكبر مشروع قومي في الآونة الأخيرة. وأضاف فتحي أن جزء من أهداف مصر إيطاليا العقارية هو الترويج للسياحة الرياضية وذلك من خلال إقامة بطولات على مستوى دولي وليس فقط محلي.



