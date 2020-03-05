مصر إيطاليا العقارية تطلق «سيلا» في القاهرة الجديدة

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية، عن إطلاق مرحلة جديدة تحت اسم ” سيلا SILA” بمشروعها في المستقبل سيتي القاهرة الجديدة ” البوسكو سيتي”، تحت اسم ” سيلا SILA”.

وتقدم الشركة لعملائها مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتمثلة في الفيلات المستقلة، والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق.

وتم تصميم “سيلا SILA” بما يتضمن تجمعا مستقلا للفيلات وآخر للشقق لتحقيق مزيد من الخصوصية للقاطنين بالمرحلة، التي تحتوي على 840 وحدة، ويتراوح متوسط المساحات من 76 – 185 مترا مربعا للشقق، و239 – 459 للفيلات والتاون هاوس.

وقال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى لمصر إيطاليا العقارية، إن مشروع “سيلا” يحقق مفهوم متكامل للحياة ويقدم نموذج محاكاة حقيقي لحياة المدينة وسط الطبيعة، وإن فكرة المرحلة مستوحاة من الحديقة الإيطالية الأشهر “LA SILA” التى تشتهر بالمناطق الخضراء الشاسعة والمناظر الطبيعية الخلابة.

تماشيا مع سياسية تطبيق معايير الابتكار

وأضاف أن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة مصر إيطاليا العقارية لتطبيق معايير الابتكار في كل مشروعاتها والتي تحقق حياة المدن مع توفير عناصر ومقومات الطبيعة.

وأوضح أن مصر إيطاليا تقدم من خلال مرحلتها الجديدة “سيلا” عروضا خاصة ولفترة محدودة تتضمن 0% مقدم حجز وتعاقد، وخطط سداد تصل مدتها لعشر سنوات على أقساط متساوية وذلك تشجيعا من مصر إيطاليا للعملاء والمهتمين بالمجال العقاري للإقبال على مستقبل سيتي بشكل عام ومشروعات مصر إيطاليا العقارية بها على وجه الخصوص.

يذكر أن مشروع البوسكو سيتي بمستقبل سيتي القاهرة الجديدة تقوم فكرة تصميمه على إنشاء مجتمع متكامل منغمس في الطبيعة، ويحتوي على مناظر طبيعية خلابة شبيهة بطبيعة وغابات شجرية، بالإضافة الى منطقة متعددة الاستخدامات تقع في قلب المشروع وتطل أيضًا على المساحات الخضراء التى يتوسطها النهر الأخضر لتصبح الوجهة الأولى والحصرية لمحبي الطبيعة.

ويمتد مشروع البوسكو سيتي على مساحة 268 فدانا ويتضمن 6000 وحدة متنوعة .

وشهدت مصر إيطاليا القابضة نموًا كبيرًا لتصبح من أكبر المطورين العقاريين في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها حوالي 68 مليار جنيه، إلى جانب محفظة أراضي تبلغ حوالي 11 مليون متر مربع وتشمل 11 مشروعا سكنيا، و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة.