«مصر إيطاليا العقارية» تشارك لأول مرة في أكبر معرض عقاري بالعالم «MIPIM 2023»

ضمن الجهود المبذولة لتعظيم الفرص الاستثمارية والترويج للمشروعات العقارية المصرية، تشارك شركة مصر إيطاليا العقارية لأول مرة بالجناح المصري، في أكبر معرض عقاري في العالم “MIPIM 2023” المقام في مدينة كان الفرنسية في الفترة من 14-17 مارس 2023، بحضور المهندس محمد خالد العسال والمهندس محمد هانى العسال، الرئيسين التنفيذيان، والعضوين المنتدبان لشركة مصر إيطاليا العقارية، وكريم العسال الرئيس التنفيذي للشركة، وشريف صالح الرئيس التنفيذي المشارك في مصر إيطاليا العقارية، وذلك لعرض فرص الاستثمار التي توفرها الشركة من خلال مشروعاتها على مستوى الجمهورية، والتي تقدمها مصر إيطاليا من خلال 3 محاور هي المشروعات السكنية، التجارية، والفندقية.

وتعرض مصر إيطاليا العقارية مجموعة من مشروعاتها المختلفة في معرض”MIPIM 2023″، والتي تمتد على مساحة 7.1 مليون متر مربع، باستثمارات إجمالية تزيد على 3.5 مليار دولار.

وقال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن أهمية مشاركة شركة مصر إيطاليا العقارية في معرض عالمي مثل، MIPIM، تأتي في إطار السعي الدائم لتنفيذ خطط الشركة الاستثمارية خلال عام 2023، والمحاولات الدائمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بالاستفادة من الفرص التي تتيحها مشروعات الشركة المنتشرة في عدة مناطق واعدة، وجاذبة للاستثمار، وما تتيحه مصر من فرص حقيقية للتنمية العقارية، كما يمثل المعرض لمصر إيطاليا فرصة لجذب صناديق الاستثمار العالمية.

وأكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، ان المشاركة في المعرض، تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية والعالمية، وهو ما يتضح من مشاركة مصر إيطاليا في معرض”MIPIM 2023″ للمرة الأولى، كأفضل دعاية لفرص الاستثمار في مصر حاليا، لتشجيع المستثمر الأجنبي، اعتمادا على نجاح المستثمر المحلى، وسهولة طمأنة الأجانب نحو السوق العقارية المصرية، إضافة إلى أن المشاركة تسهم في تغيير رؤية المؤسسات والشركات الأجنبية للاقتصاد المصري والسوق العقارية.

ومشاركة مصر الرابعة في MIPIM ستسمح لشركة مصر إيطاليا للعقارات بعرض رؤيتها للعقارات المستدامة بصورة واضحة حيث يتم ادخال تدابير الاستدامة ابتدأ من مرحلة تصميم المشروع.

وسيكون معرض MIPIM أيضًا فرصة لعرض مجموعة من مشاريع الشركة التي تقدم حلول لعقارية تجارية متطورة باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار وتحتوي على أحدث أنظمة التكنولوجيا المتكاملة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وضمان الاستدامة طوال دورة حياة كل مشروع.

وتشمل المشاريع كايرو بيزنيس بارك المشروع الإداري الرائد لشركة مصر إيطاليا العقارية والذي من المقرر أن يصبح مركزًا للابتكار وريادة الأعمال في شرق القاهرة على مساحة 75,000 متر مربع، ومشروع جاردن 8 والذي يعتبر وجهة أساسية في شرق القاهرة ويعمل على إضافة قيمة لحياة السكان المحيطين به من خلال عرض تصاميم هاني سعد المبتكرة وتقديم مطاعم ومحلات تجارية من الدرجة الأولى بالإضافة إلى صالة رياضية ومساحات خضراء شاسعة، ومشروع فينشي ستريت بالعاصمة الإدارية الجديدة ايضا والمكون من خمسة مبان بالإضافة إلى راديكال 1 الذي يقدم مفهومًا متكاملًا للمباني الإدارية.

وتقدم الشركة خلال مشاركتها بالمعرض تجربة فاخرة من خلال شراكات مع أفضل العلامات التجارية العالمية، في مجال مشروعات الضيافة باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار، وتضم مساكن Westin Residences في مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة وتتميز بتصميم معماري فريد من نوعه صممه المهندس المعماري الإيطالي ستيفانو بويري والتي تتكيف مع الفصول لتقدم تجربة مميزة.

يضم مركز الابتكار وريادة الأعمال في شرق القاهرة، كايرو بيزنس بارك، فندق من كيوريو كوليكشن التابع لعلامة هيلتون والذي يقدم مجموعة لا مثيل لها من الخدمات لمنشأة الأعمال الفريدة من نوعها، أما بالنسبة إلى كاي السخنة فيقدم كازا كوك، وهو فندق شاطئي من فئة 5 نجوم متاح للإقامة على مدار العام، إلى جانب فندق ومساكن Can Limon، من قبل علامةThe Lemon Tree Concepts

تعتبر مصر إيطاليا العقارية القابضة من الشركات الرائدة في سوق العقارات المصري على مدار سنوات طويلة، إذ تشتهر بتقديم مشروعات بارزة للعقارات السكنية والتجارية والساحلية في جميع أنحاء مصر، كما تمتلك الشركة محفظة من الأراضي الشاسعة من خلال 11 مشروعًا سكنيًا وتسعة مشروعات تجارية وخمسة فنادق فاخرة. تضم محفظة المشروعات التابعة للشركة 7.1 مليون متر مربع وتشمل المشروعات الرائدة لمصر إيطاليا كل من البوسكو، وفينشى الذي يحتوي على فينشى لاجونز بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولانوفا فيستا، جاردن8، وكايرو بزنيس بارك في القاهرة الجديدة، وكاى السخنة، ومشروع بمساحة 400 فدان في الساحل الشمالي. 2023