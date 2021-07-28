«مصر إيطاليا» العقارية تحقق 2.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية النصف الأول لـ 2021

اعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية نجاح خطتها للمبيعات الإجمالية للشركة والتي قد أعلنت عنها بداية العام، حيث تمكنت من تحقيق مبيعات قدرها 2.5 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام.

الأرقام تؤكد إيجابية معدلات مبيعات الشركة فى ظل ظروف جائحة كورونا، وتعطي نظرة تفاؤلية للنصف الثاني من العام، خاصة وأن مصر إيطاليا العقارية تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال عام 2021 عن طريق عدد من مشروعات الشركة مثل البوسكو والبوسكو سيتي وفينشي وكايرو بيزنس بارك.

وخلال الفترة السابقة استطاعت الشركة الحفاظ على معدلات التنفيذ والتشغيل في كافة مشروعاتها مع الحرص الدائم على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة جميع موظفي الشركة والمتعاملين معها والعاملين بمواقع المشروعات.

وبما يسمح بعدم تعطل العمل وتسريع وتيرة انجاز الاعمال بما ساعد على تحقيق المستهدفات طبقا للجداول الزمنية الموضوعة لكل مشروع ، بالإضافة إلى أن مصر إيطاليا العقارية تعاقدت مع كبرى مكاتب المقاولات لإنجاز وإسراع عمليات التشييد والبناء ووصلت قيمة التعاقدات إلى أكثر من 500 مليون جنيه.

العسال: المبيعات تؤكد امتلاك رؤية واضحة للسوق

وقال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية في تصريحات له: إن تحقيق مصر إيطاليا العقارية لتلك المبيعات خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي يعد إنجازا جديدا للشركة ويؤكد أيضا على امتلاك رؤية واضحة للسوق العقارية مدعومة بثقة كبيرة في مستقبل هذه السوق التي تشهد انتعاشة حقيقية الآن عقب انتهاء ذروة جائحة كورونا.

وأشار العسال إلى ان مصر إيطاليا العقارية حرصت على تحقيق معادلة صعبة بتطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية وفى الوقت نفسه الحفاظ على معدلات التنفيذ.

وأضاف العسال ان المراحل الجديدة، والمتعددة التي اعلنت عنها مصر إيطاليا العقارية خلال الفترة الماضية ساهمت ايضا في تحقيق رقم المبيعات المذكور خاصة وان الشركة حرصت على تنويع المراحل الجديدة في كافة مشروعاتها واتاحت وحدات مختلفة وانظمة سداد متعددة بما يتناسب مع احتياجات المهتمين بالسوق العقارية واعطاء الفرصة للحصول على منتج عقاري يناسب شرائح وقوى شرائية مختلفة.

وقامت “مصر إيطاليا العقارية” بتدشين مرحلة جديدة وهي “ألور 2.0″، ضمن مجمع “كايرو بيزنس بارك” أول مجمع إداري متكامل في القاهرة الجديدة.

وتسعى الشركة من خلاله خلق بيئة عمل ودية، والذي يقام على مساحة 78 ألف متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إداري يناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، حيث تتراوح مساحات المكاتب من 60 إلى 290 متر مربع. بالإضافة إلى إمكانية تقسيط حتى 6 سنوات.. وقد تم تسليم 20 مبني من المشروع في عام 2020.

إطلاق مشروعات جديدة

كما أطلقت الشركة مرحلتين جديدتين بمشروعها الرائد فى العاصمة الإدارية الجديدة “البوسكو” تحت اسم “ذا بارك” “The Park” التي تشمل 12 مبني من المباني الذكية وهى منطقة مبانى تتضمن وحدات سكنية (شقق) وتعد حلقة الوصل بين جميع المساحات المفتوحة وحدائق المشروع، والتى تربط مجتمع البوسكو بأكمله من الشرق إلى الغرب

ويوفر للمقيمين وصولاً سهلاُ إلى كافة المناطق. وتضم منطقة مباني “ذا بارك” لأول مرة في مشروع “البوسكو” جاردن فيلا اما دور ارضي واول او سكاى فيلا بالأدوار العلوية معا. والمرحلة الاخرى الجديدة هى “ذا كليف” “The Cliff” التي تتضمن اكثر الفيلات تميزاً في “البوسكو”. وتبلغ اجمالي استثمارات الشركة بمشروع “البوسكو” 16 مليار جنيه.

كما طرحت مصر إيطاليا العقارية مرحلتين جديدتين “لا ناتورا و لا فال” “La Natura & La Valle” بمشروعها الرائد بالقاهرة الجديدة “البوسكو سيتى” والذى تتيح من خلاله الشركة مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة.. والذى يلبي جميع الأبعاد الأساسية للحياة ويحسن بشكل عام جودة الحياة من خلال توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والرياضية والتسويقية والترفيهية، وان تكون كافة المرافق والخدمات على مسافة 15 دقيقة بحد اقصى من سكان المشروع على الاقدام او بالدراجة أو بالسيارة.

تفاصيل الفيلات

وتقدم المرحلتين الجديدتين مجموعة من الفلل بمساحات مختلفة وهم كالتالي، مرحلة “لا ناتورا” “La Natura” وتشمل جاردن فيلا بمساحات تصل إلى 218 متر مربع ودبل فيو هاوس بمساحات 238 متر مربع وسكاي فيلا بمساحات 213 متر مربع.

اما المرحلة الأخرى وهي “لا فال” “La Valle” فهي تتضمن سبرينج فيلا بمساحات تصل إلى 282 متر مربع وتوين هاوس بمساحة 257 متر مربع وتاون هاوس بمساحات تصل إلى 239 متر مربع. كما تقدم مصر إيطاليا العقارية عروضًا تنافسية على خطط الدفع والسداد، تتضمن دفع مقدم بنسبة 5% من ثمن الوحدات، مع خطة سداد تصل لمدة 9 سنوات. وتتضمن المرحلتين 220 وحدة وسوف يتم تسليم المرحلتين فى 2025.

وضمن مشروعها المتميز ” ﭬينشي VINCI ” بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعلنت مصر ايطاليا العقارية خلال الفترة الماضية عن المرحلتين الجديدتين، المرحلة الاولي باسم “كومو ليكس” “Como Lakes عبارة عن منطقة فيلات مستقلة وتوين هاوس وتاون هاوس

بينما المرحلة الأخرى “امبيريا جاردنز” “Imperia Gardens” وهي منطقة عمارات متنوعة تضم وحدات سكنية مختلفة، كما ان المرحلتين الجديدتين يتكونان من إجمالي عدد وحدات يبلغ 818 وحدة سكنية وسيتم بدء العمل بهما خلال 2022 على ان يتم الانتهاء من المرحلتين والبدء في تسليم الوحدات خلال 2024 ،باستثمارات تبلغ2.3 مليار جنيه للمرحلتين.