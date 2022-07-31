«مصر إيطاليا» العقارية تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال ستة أشهر بنسبة 58%

حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 2.65 مليار في النصف الأول من العام الماضى 2021، أي بنسبة نمو 58%.

وتأتي هذه النتائج استمرارًا لتنفيذ خطتها الخاصة بالمبيعات التي أعلنت عنها مطلع العام الحالي، والتي أظهرت تحقيق الشركة لحركة نمو ملحوظة على مستوى المبيعات الخاصة بها بكل مشروعاتها، التي تستهدف الشركة من خلالها تحقيق مبيعات قدرها 7.5 مليار جنيه في عام 2022.

وتعد هذه النتائج انعكاسًا لوجود مصر إيطاليا ضمن أفضل 3 مطورين عقاريين في شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات.

وكانت الشركة قد حققت نجاحًا كبيرًا في مبيعات البوسكو سيتي القاهرة الجديدة، حيث تعدت مبيعات المشروع مليار ونصف جنيه خلال الستة أشهر الأولى.

كما بدأت الشركة تسليمات المرحلة الأولى من الشقق السكنية بمشروع البوسكو العاصمة الجديدة في شهر يوليو.

وشهد النصف الأول من العام الحالي عقد مصر إيطاليا عددًا من الشراكات التي كان لها انعكاسًا واضحًا على جودة المشروعات التي تقوم بتطويرها، ومنها شراكتها مع شركة هانيويل العالمية لتوفير أفضل الحلول والتقنيات الحديثة فى كل مشروعات الشركة القائمة والتي ما زالت تحت الإنشاء، من خلال تطبيق تقنيات المدن الذكية، ومنها التقنيات الأمنية وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها.

وتضمنت توفير نظام تحكم مركزي بمشروع كايرو بيزنس بارك الإداري الذي سيلعب دوراً فعالاً فى ترشيد استخدام الكهرباء والتقليل من أعطال المعدات، إضافة إلى توفير غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات، بهدف تسهيل وتسريع العمل والتواصل بين فريق العمل بشكل كبير واختصار الوقت وزيادة الكفاءة.

وتعاقدها مع شركة ASASS للإنشاءات لتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة ومباني المرحلة الأولى وفيلات المرحلة الثانية والثالثة من مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية، وأيضًا تعاقدها مع بيت الخبرة الهندسي ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإدارة مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة والإشراف على تنفيذه.

وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، إن ما حققته الشركة، خلال النصف الأول من العام الحالي، من مبيعات تجاوزت المستهدف جعلها تعكف على تنفيذ خطة طموحة للنصف القادم فيما يتعلق بالمبيعات والتسليمات والاستثمار فى الأعمال الإنشائية للإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأضاف محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، أن مصر إيطاليا استطاعت تحقيق خططها التوسعية لتنمية 7,1 مليون متر من محفظة أراضي الشركة موضحا أن مصر ايطاليا استطاعت على مدى العقود أن توجد لنفسها مكانة متميزة بين كبار شركات التطوير العقارى.