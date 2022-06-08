«مصر إيطاليا» العقارية تتعاقد مع «بيت الخبرة الهندسي ECB» لإدارة مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة

فى إطار حرص شركة مصر إيطاليا العقارية على التطور الدائم وتقديم مشروعات بجودة تليق بعملائها الحاليين والمستقبليين بمشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة، أعلنت الشركة عن تعاقدها مع بيت الخبرة الهندسي ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات وذلك لإدارة مشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة والإشراف على تنفيذه.

جاء الإعلان عن هذا التعاقد خلال حفل توقيع بحضور كل من المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والمهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية والدكتور محمد عبد الغني، رئيس بيت الخبرة ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات.

وفى ذلك الإطار أعرب كل من المهندس محمد هاني العسال والمهندس محمد خالد العسال الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين لشركة مصر ايطاليا العقارية ، عن سعادتهم بالتعاقد مع بيت الخبرة الهندسي ECB مرة أخرى.

مؤكدًين ثقة مصر ايطاليا العقارية فى جودة وقيمة ما ستقدمه ECB لمشروع البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة والذى من المخطط بداية تسليمه في 2024.

وأضافا أن مصر إيطاليا العقارية تحرص دائمًا على اختيار كبرى الكيانات للتطوير من مشاريعها وتنفيذها بشكل أفضل وذلك حرصاً من الشركة على ضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات عملائها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس بيت الخبرة ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، إن شركته بدأت تعاونها مع شركة مصر إيطاليا العقارية منذ عام 2014، وتم التعاون للعمل في أكثر من 8 مشروعات مملوكة لشركة مصر إيطاليا العقاريةعلى رأسها مشروعها الرائد بالعاصمة الإدارية “البوسكو”.

وأكد أن استمرار التعاون بين الشركتين في أكثر من مشروع يعد مؤشر نجاح حول جودة وتميز الخدمات والأعمال التي يقوم بها بيت الخبرة الهندسي ECB، كما أن الشركة تحرص على وضع مصلحة العميل في المقام الأول، مع تسخير كافة موارد وخبرات الشركة لخدمة العميل ونجاح المشروع.

ويعتبر مشروع البوسكو سيتي واحد من أبرز المشروعات السكنية المتكاملة فى مدينة “القاهرة الجديدة”، بإجمالي استثمارات تبلغ 22 مليار جنيه، وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بنحو 800 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الحالي، ويقع المشروع على مساحة 268 فدانًا.

كما يضم المشروع حي تجاري ومباني متعددة الاستخدامات ونادي اجتماعي ومدرسة ومركز ثقافي ومركز طبي، وتم وضع المخطط العام والتصميم من قبل المصمم المعماري الإيطالي ستيفانو بويري بالتعاون مع DMA و Callison RTKL لاستغلال المساحات الخضراء والتركيز على المناظر الطبيعية، إضافة إلى تطبيق مفهوم “مدينة الـ 15 دقيقة”، والذى يلبي جميع الأبعاد الأساسية للحياة من خلال توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والرياضية والتسويقية والترفيهية على مسافة 15 دقيقة بحد اقصى على الاقدام او بالدراجة.شركة مصر ايطاليا العقارية هي من أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، و المطور لعدة مشروعات سكنية والساحلية والتجارية والفنادق السياحية في جميع أنحاء مصر.

وتشمل المشاريع السكنية مثل البوسكو وفينشي في العاصمة الإدارية الجديدة ولانوفا فيستا وفينشي والبوسكو سيتي في القاهرة الجديدة، إضافة الى المشاريع التجارية جاردن 8 وفينشي ستريت والمجمعات الإدارية مجمع “كايرو بيزنس بارك” المقرر أن يصبح مركز أعمال القاهرة الجديدة.

كما تضم المشاريع الساحلية مثل كاي سخنة وفنادق فندق كاي السخنة وهيلتون جاردن إن في كايرو بيزنس بارك.