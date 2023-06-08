مصر إيطاليا العقارية تبيع المرحلة الأولى من مشروع Solaré رأس الحكمة

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها الجديد سولاري- Solaré رأس الحكمة، وذلك خلال الساعات الأولى من الإعلان عن إطلاق المشروع، والتي شهدت إقبالا كبيرا، ما أدى إلى تخصيص وبيع المرحلة الأولى بالكامل، بإجمالي مبيعات تعاقدية وصلت إلى 2.4 مليار جنيه لـ 320 وحدة بالمشروع، مما يعد شهادة نجاح وثقة في المشروع وشركة مصر إيطاليا العقارية.

يقع مشروع Solaré في الكيلو 199، ويحتوي على شاطئ رملي بطول واحد كيلومتر، وتقدم مصر إيطاليا العقارية من خلاله مجموعة متنوعة من الوحدات، بارتفاعات مختلفة و إطلالة مباشرة على البحر الابيض وبحيرات شاطئية ومناظر مائية، وعدد من الـ “لاجونز” المخصصة للسباحة، وتصل إجمالي مساحاتها 100000 متر مربع بالإضافة إلى إقامة فندقين، منطقة تجارية علي الطراز الايطالي، وكلوب هاوس يتضمن شاطئ صناعي وتخصيص مساحات للأنشطة الرياضية المختلفة، داخل المشروع الذي تصل مساحته 386 فدانا وستبدأ الشركة فى عمليات البناء مطلع العام المقبل على أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات.

قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن الشركة تسعى إلى وضع أقدامها في تلك المنطقة الواعدة وأن تقدم مشاريع فريدة من نوعها وذلك من خلال عقد شراكات مع خبراء في مجالات مختلفة، بفضل إيمانها الراسخ بأهمية تبني رؤى جديدة تساهم في تقديم مشروع لا مثيل له.

وأشار الى ان مصر إيطاليا تتعاون مع شركة EDSA الأمريكية وهي شركة معمارية ، و شركة Whitespace Architects الهولندية المتخصصة في التصميم المعماري، وتتمتع كلتا الشركتين بسجل حافل في تقديم مشروعات بما يضمن تطوير مشروع مختلف يحقق رؤية مصر إيطاليا لهذه المنطقة، مؤكدا على ان المشروع يتمتع بوجهة مميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضيف قيمة لحياة عملائها بمفهوم جديد وبإمكانيات متنوعة تحقق رغباتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة بطريقة تمزج بين الرفاهية والراحة والفن المعماري المليء بالتفاصيل الدقيقة المستوحاة من الثقافة الإيطالية.

أكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، ان شركة مصر ايطاليا العقارية تنمو باستمرار بمعدل ثابت فهي تمتلك محفظة اراضي تغطي 7.1 مليون متر مربع ومشروع سولاري- Solaré رأس الحكمة يمثل جزء من خطة توسع الشركة وتحقيق رؤيتها في تقديم القيمة الفريدة لمشروعاتها إلى مناطق مختلفة في مصر باستثمارات تصل إلى 32 مليار جنيه.

وأوضح أن اختيار منطقة الساحل الشمالي جاء بعد دراسات متأنية وممتدة لفترة طويلة لضمان اختيار موقع مميز يساعد الشركة على تحقيق ما تهدف اليه من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات العقارية، معبرا عن فخره بأن تكون لمصر ايطاليا العقارية بصمة في وضع معيار جديد للجودة والابتكار والاستدامة في السوق العقاري المصري من خلال هذا المشروع الذي تم دراسة كافة تفاصيله بعناية فائقة لإظهار قوة الشركة في بناء أنماط حياة عالية الجودة ونقلها إلى واحدة من أكثر الوجهات الصيفية تميزا في مصر.

يقدم مشروع سولاري Solaré رأس الحكمة، مجموعة من المنتجات التي تشمل الفيلات المستقلة بمساحات تتراوح بين 208 – 271 متر مربع بعدد الغرف بين 3 – 6، والتوين هاوس بمساحات من 188 – 204 متر مربع والشاليهات بمساحات من 108 – 161 متر مربع، والتاون هاوس بمساحة 174 متر مربع، وسيبدأ تسليم وحدات المرحلة الأولى في 2028.