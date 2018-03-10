مصر إيران يكرم إسماعيل حسن.. ويعلن أشرف الشرقاوي رئيسًا للبنك

المال - خاصكرم بنك مصر إيران للتنمية، إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق، بحضور عدد من قيادات القطاع المصرفي والمالي، يتقدمهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي، وهشام رامز، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي وم

المال – خاص

كرم بنك مصر إيران للتنمية، إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق، بحضور عدد من قيادات القطاع المصرفي والمالي، يتقدمهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي، وهشام رامز، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي ومحافظ البنك المركزي السابق.

وشارك في التكريم، الدكتور فاروق العقدة، المحافظ الأسبق للبنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، وعمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، ونخبة كبيرة من قيادات القطاع المصرفي والبورصة والمؤسسات المالية.

وأعرب عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، عن امتنانه وتقديره لإسماعيل حسن على كافة مجهوداته في خدمة القطاع المصرفي في جميع المناصب القيادية المختلفة التي تقلدها في بنوك عديدة، منها دوره عندما كان محافظاً للبنك المركزي المصري.

وكشف طنطاوي النقاب عن تولي الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال السابق، منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، مؤكداً أنه مكسب كبير للبنك.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي على الدور المتميز الذي قام به إسماعيل حسن وعن مدى حبه وتقديره لهذه القامة الكبيرة في المجال المصرفي.