مصر- إيران يطرح شهادة ثلاثية جديدة بعائد 14.5%

طرح بنك مصر إيران للتنمية مطلع الأسبوع الجارى شهادة جديدة بأجل 3 سنوات بعائد يصل إلى 14.5% وتمنح الشهادة الجديدة عائدا ربع سنوى 14.5 % وعائد شهرى 14%.

وقال تامر صادق ،نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك مصر إيران للتنمية، إن الهدف من طرح هذه الشهادة اجتذاب عملاء جدد، فى إطار خطة البنك لتوسيع قاعدة عملائه وأن يمتلك البنك وعاء بعائد منافس فى السوق.

ويمتلك بنك مصر -إيران شهادة ثلاثية ذات عائد متغير، وهى شهادة اسمية بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزى (الكوريدور) + 0.25% ويصرف العائد كل 3 شهور.

