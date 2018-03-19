مصر- إيران يضخ 750 مليون جنيه جديدة فى SME s

يخطط بنك «مصر – إيران» للتنمية، لضخ قروض جديدة بقيمة 750 مليون جنيه، للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2018.وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن الجزء الأكبر من هذه التمويلات، سيتم ضخه ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ&laq

يخطط بنك «مصر – إيران» للتنمية، لضخ قروض جديدة بقيمة 750 مليون جنيه، للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2018.

وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الجزء الأكبر من هذه التمويلات، سيتم ضخه ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME’s»، مؤكدا أن تمويل هذا القطاع على رأس أولويات مصرفه خلال العام الحالى.

وأضاف أن إجمالى تمويلات القطاع بالبنك تبلغ مليارى جنيه، وتمثل %20 من إجمالى محفظة قروض البنك الحالية، مشيرا إلى أن مصرفه يخطط لضخ 750 مليون جنيه جديدة، ليصل إجمالى قروض القطاع إلى 2.750 مليار نهاية 2018.

وكان «طنطاوى» قد ذكر – فى تصريحات صحفية سابقة – أن مصرفه وقع الأسبوع الماضى، على اتفاقية نظام الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

فى سياق متصل، كشف «طنطاوى» عن أن مصرفه شارك مؤخرا فى مبادرة التمويل العقارى، مشيرا إلى أن التمويلات فيها لاتزال ضئيلة إلا أنه أكد أن «مصر- إيران» يجهز حاليا مجموعة من الإجراءات لرفع حجم مساهماته فيها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصرفه سيركز على تمويل قطاع محدودى الدخل فى هذه المبادرة، لأنهم بحاجة كبيرة إلى هذه القروض منخفضة التكلفة.

وكان «المركزى»، قد أطلق مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و8 % لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة 5 % سنويا.

وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى 10.5 %، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح البنك للشركات بالمشاركة فى مارس الحالى.