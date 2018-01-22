مصر- إيران يستهدف ضخ قروض بقيمة 1.5 مليار جنيه

❐ طنطاوى: رفع رأسمال شركة المنشآت السياحية إلى 50 مليونا ❐ ضخ 500 مليون فى مبادرة «SMEs».. وارتفاع محفظة القطاع إلى 1.5 مليارأحمد الدسوقى ــ عمر سالم ــ سهير محمديستهدف بنك مصر-إيران للتنمية، ضخ قروض جديدة فى السوق المصرية، بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2018. وقال عمرو طنطاوى،

❐ طنطاوى: رفع رأسمال شركة المنشآت السياحية إلى 50 مليونا

❐ ضخ 500 مليون فى مبادرة «SMEs».. وارتفاع محفظة القطاع إلى 1.5 مليار

أحمد الدسوقى ــ عمر سالم ــ سهير محمد

يستهدف بنك مصر-إيران للتنمية، ضخ قروض جديدة فى السوق المصرية، بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك – فى تصريحات لـ«المال» – إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SMEs» تستحوذ على نحو %70 من التمويلات الجديدة التى يعتزم البنك ضخها فى السوق المحلية خلال العام الحالى.

وأشار إلى أن مصرفه يركز بشكل كبير على تمويلات المشروعات الصغيرة، خاصة بعد إطلاق مبادرة «المركزى» لتنشيط القطاع، لافتا إلى أن إجمالى محفظة القطاع تصل إلى 1.5 مليار جنيه، حالياً منها 500 مليون جنيه، تم ضخها ضمن مبادرة «المركزى».

وتابع: نسبة المشروعات الصغيرة من إجمالى محفظة قروض البنك البالغة 6.5 مليار جنيه، تخطت الـ %20 حتى الآن، مؤكدا ان هناك تركيزا كبيرا للغاية على تمويل هذا القطاع.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، وأعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

فى سياق متصل، قال”طنطاوى” إن مصرفه يخطط لرفع رأسمال شركة مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية – يمتلك فيها حصة حاكمة تصل إلى %68 – إلى 50 مليون جنيه، مقابل 13 مليونا حالياً، لافتا إلى أن الشركة لديها رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى، وستبدأ العمل به خلال الفترة المقبلة.

وكان “طنطاوى” قد قال لـ “المال” فى وقت سابق، إن بنكه تراجع عن تأسيس شركة جديدة مخصصة فى مجال التأجير التمويلى، نظراً لحصول شركته القائمة “مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية” على ترخيص مزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية قبل شهور، ولذا يفكر فى إجراء زيادة لرأس مال الشركة، لبدء مزاولة النشاط بشكل أوسع واقتناص فرص النمو الضخمة التى تتمتع بها السوق.

وفيما يتعلق بمؤشرات البنك بنهاية 2017، كشف أن إجمالى الودائع تخطت حاجز الـ 17.5 مليار جنيه، نهاية 2017 مقابل 13.5 مليار لنهاية 2016، فى حين بلغ إجمالى المركز المالى نحو 21 مليارا نهاية 2017 مقارنة بـ 17 مليارا نهاية 2016.