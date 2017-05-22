مصر – إيران يرفع فائدة حسابات التوفير لـ15%

رفع بنك مصر – إيران للتنمية سعر العائد السنوي على حسابات التوفير بنحو 3% دفعة واحدة، لتصل إلى 15% بدلاً من 12%.

قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران، إن مصرفه قرر صباح اليوم تحريك أسعار الفائدة على حسابات التوفير، على خلفية زيادة لجنة السياسة النقدية عائد الكوريدور بنسبة 200 نقطة أساس، فى اجتماع أمس.

وأضاف: أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ببنكه، ستتابع عن كثب تحركات وتوجهات بنوك القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة، فيما يخص أسعار الفائدة على مختلف الشهادات والودائع، لاتخاذ قرار مناسب لباقي الأوعية الادخارية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

