«مصر-إيران» يخطط لرفع تمويلات SMEs إلى 3 مليارات جنيه

أحمد الدسوقىيخطط بنك مصر-إيران للتنمية، لرفع محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs لديه إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى 2018.قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك فى تصريحات لـ"المال"، إن إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة بمصرفه تقدر فى الوقت الراهن بنحو 2.1 مليار جنيه، مشير

أحمد الدسوقى

يخطط بنك مصر-إيران للتنمية، لرفع محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs لديه إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى 2018.

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك فى تصريحات لـ”المال”، إن إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة بمصرفه تقدر فى الوقت الراهن بنحو 2.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر- إيران يخطط لضخ قرابة الـ 900 مليون جنيه خلال العام الحالى جزء منها داخل مبادرة القطاع والجزء الآخر خارجها.

وأكد أن مصرفه يولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو فى مصر، مشيرا إلى أن تمويل هذا القطاع يعد على رأس أولويات مصرفه خلال العام الحالى.

وكان عمرو طنطاوى قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة، أن مصرفه وقع منذ أيام قليلة على اتفاقية نظام الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

فى سياق متصل، قال إن المفاوضات بين مصرفه وشركة الأولى للتأجير التمويلى، مازالت مستمرة لضخ تمويل الأخيرة فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs، مشيرا إلى أن “مصر – إيران” على أتم الاستعداد لتمويل كل الشركات فى السوق وفق المبادرة.

وكانت مصادر قد قالت لـ”المال” فى وقت سابق، إن البنك المركزى المصرى، وافق على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SME’s”.

واشترط «المركزى» أن يكون لدي شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع ينطبق عليهم شروط المبادرة، والتى من بينها أن تتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.