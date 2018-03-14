مصر- إيران يتعاقد على 6 آلاف متر بالعاصمة الإدارية

أحمد الدسوقى: تعاقد بنك مصر – إيران للتنمية، على نحو 6 آلاف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تدشين مقر إدارى خلال الفترة المقبلة. قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك، إن مصرفه حصل على قطعة الأرض مؤخراً وسيتم التعاقد قريباً مع…

أحمد الدسوقى:

تعاقد بنك مصر – إيران للتنمية، على نحو 6 آلاف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تدشين مقر إدارى خلال الفترة المقبلة.

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك، إن مصرفه حصل على قطعة الأرض مؤخراً وسيتم التعاقد قريباً مع إحدى شركات المقاولات، بهدف إنشاء المقر الإدارى للبنك عليها.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن المقر الإدارى لمصرفه سيكون فى الحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا: «من المهم للغاية للبنك الوجود فى العاصمة خلال الفترة المقبلة».

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد اقترح خلال اجتماعه مع رؤساء البنوك أواخر العام الماضى، تشكيل مركز مالى عالمى عبر وجودها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى سياق متصل، أشار العضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية، إلى أن مصرفه يخطط لافتتاح فرع جديد فى ميناء بورسعيد خلال العام الحالى، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.

وكان طنطاوى قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن «مصر – إيران» يخطط لافتتاح 3 فروع بالشيخ زايد والمقطم وشبرا، ليصل إجماليها إلى 20 مقابل 17 فرعاً حالياً.

وأكد أن البنك يسير بخطى جيدة للغاية لتحقيق مستهدفاته خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن مصرفه يخطط لضخ 1.5 مليار جنيه قروضًا فى 2018.

وحول مؤشرات البنك خلال 2017، قال إن إجمالى الودائع تخطى حاجز 17.5 مليار جنيه نهاية 2017، مقابل 13.5 مليار نهاية 2016، فى حين بلغ إجمالى المركز المالى نحو 21 مليارًا مقارنة مع 17 مليار جنيه خلال فترتى المقارنة.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال السابق، قد تولى مؤخراً منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، خلفا لإسماعيل حسن، رئيس البنك السابق، ومحافظ البنك المركزى الأسبق.