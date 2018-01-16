مصر إيران: حققنا 445 مليون جنيه أرباحًا في 2017

سهير محمد وعمر سالم وسهير محمد كشف عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، عن تحقيق مصرفه أرباحًا بقيمة 445 مليون جنيه، نهاية 2017.وقال طنطاوى، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على هامش مؤتمر اتحاد البنوك، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، إن مصرفه يخطط لتحقيق أرباحاً تفوق العام الما

سهير محمد وعمر سالم وسهير محمد

كشف عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، عن تحقيق مصرفه أرباحًا بقيمة 445 مليون جنيه، نهاية 2017.

وقال طنطاوى، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، على هامش مؤتمر اتحاد البنوك، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، إن مصرفه يخطط لتحقيق أرباحاً تفوق العام الماضي، خلال 2018.

ولفت إلى أن إجمالى المركز المالي للبنك ارتفع إلى 21 مليار جنيه، بنهاية 2017، مقابل 17 مليار جنيه بنهاية 2016.

وأشار إلى أن ودائع العملاء ارتفعت إلى 17.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 13 مليار جنيه نهاية العام قبل الماضى.

وأضاف أن مصرفه يستهدف نمو محفظة القروض 20 %، خلال العام الحالى 2018، مشيرًا إلى أن إجمالى محفظة القروض تقدر بـ 6.5 مليار جنيه.

وفى سياق متصل، أكد أن مصرفه لا يركز على قروض التجزئة لأنها لا تتناسب مع طبيعة عمله، ويركز على تمويل شركات التأجير التمويلى.