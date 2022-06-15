«مصر إدفو للورق» تبحث تحريك أسعار بيع منتجاتها فى السوق المحلية

تدرس شركة مصر إدفو للورق، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، تحريك سعر بيع منتجاتها «الورق الكرافت» فى السوق المحلية، وفقًا لزيادات مدخلات الإنتاج المستوردة.



وقفزت أسعار لب الخشب المستورد خلال الشهر الحالى بواقع 2000 جنيه للطن الواحد، نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركى مطلع يونيو الحالى، بعدما بلغ سعر الطن 34 ألف جنيه، بدلًا من 32 ألفًا تسليم مايو الماضى، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عبدالله، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر إدفو للورق لـ«المال».



وحركت الحكومة سعر الدولار الجمركى بداية الشهر الجارى من 17 إلى 18.64 جنيهًا.



وقال «عبد الله» إن ارتفاع سعر طن لب الخشب المستورد فى يونيو الحالى يمثل الزيادة الثانية خلال العام الحالى، بعد أن سجل 17 ألف جنيه منذ يناير حتى مارس الماضى، ثم قفز بنحو 15 ألف جنيه أبريل الماضى، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ليصل سعر استيراد الطن الواحد إلى 32 ألف جنيه فى مايو الماضي.



وأضاف أن مصر تستورد لب الخشب من عدة دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفنلندا، والسويد، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد ما يقرب من 12 ألف طن سنويًا لصالح شركة مصر إدفو، لإنتاج الورق الكرافت بأوزانه المختلفة.

وتابع «عبد الله»، أن أسعار تسليم منتجات الشركة خلال الشهر الحالى ما زالت ثابتة حتى الآن.



وأوضح أنه ستتم إعادة تقييم أسعار بيع منتجاتها بعد الكميات المتوقع استيرادها خلال الشهر الحالي.



ولفت إلى أن سعر تسليم طن الكرافت المستخدم فى الرسم زنة 60 جرامًا يبلغ 23 ألف جنيه، والمستخدم فى الحقائب الورقية، وحقائب مطاعم الوجبات السريعة زنة 100 جرام 20.500 جنيه.



وقال «عبد الله» إن سعر طن ورق الكرافت المستخدم فى إنتاج الأكواب الورقية زنة «110 – 150 جرامًا» يبلغ 20 ألف جنيهًا، بينما الكرافت الذى يستخدم فى إنتاج علب الأجبان، والعصائر زنة 150 جرامًا إلى 200 جرام يبلغ 20 ألف جنيه.



وأوضح أن شركة مصر إدفو مستمرة فى مخططها برفع حجم إنتاجها 20 ألف طن خلال العام الحالى مقارنة بإنتاج العام الماضى، والذى بلغ 36.500 طن ورق كرافت، ليصل الإنتاج إلى ما يقارب 55 ألف طن.



وكان الدكتور محمد عبدالله، قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن حصة الشركة من السوق المحلية بلغت %35 فى العام الماضى، ومستهدف زيادتها فى العام الحالى بنحو %15.