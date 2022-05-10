«مصر إدفو»: غلاء لب الخشب المستورد وراء ارتفاع أسعار الورق بالسوق المحلية

شهدت أسعار لب الخشب المستورد ارتفاعًا كبيرًا بلغت قيمته نحو 15 ألف جنيه ليصل سعر الطن إلى 32 ألف جنيه مقابل 17 ألف جنيه، حسب تصريحات الدكتور مهندس محمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر إدفو» للورق لـ«المال».

وقال عبدالله فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن غلاء هذه الخامات تسببت فى رفع الشركة اسعار الورق فى السوق المحلية، إذ ارتفع الكرافت لأوزان 60 و100 و150 و200 جرام بزيادة تتراوح من 3500 الى 4500 جنيه.

وأضاف عبدالله أن سعر تسليم طن الكرافت المستخدم فى الرسم زنة 60 جرامًا بلغ 23 ألف جنيه بدلًا من 18.500 جنيه، والكرافت المستخدم في الحقائب الورقية، وحقائب مطاعم الوجبات السريعة زنة 100 جرام 20.500 جنيه بدلًا من 17 ألف جنيه للطن الواحد.

وتابع عبدالله أن سعر طن ورق الكرافت المستخدم فى إنتاج الأكواب الورقية زنة 110 جرامات إلى 150 جرامًا بسعر 20 ألف جنيه بدلًا من 16.500 جنيه، بينما سعر طن الكرافت الذى يستخدم فى إنتاج علب الأجبان، والعصائر زنة 150 جرامًا إلى 200 جرام بسعر 20 ألف جنيه بدلًا من 16 ألف جنيه.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إلى أن تلك الارتفاعات فى سعر البيع نتيجة زيادة فى سعر طن لب الخشب المستورد من أوروبا وأمريكا بنحو 15 ألف جنيه، إذ كان يتم استيراد الطن الواحد بقيمة 17 ألف جنيه، وبلغ فى مارس الماضى قيمة 32 ألف جنيه.

وأوضح عبدالله أن شركة مصر إدفو للورق مستمرة فى مخططها برفع حجم إنتاج الشركة 20 ألف طن خلال العام الجارى 2022، وذلك مقارنة بإنتاج العام الماضى، والذى بلغ 36.500 طن ورق كرافت، ليصل الإنتاج إلى ما يقارب 55 ألف طن.

وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن حصة الشركة من السوق المحلية بلغت %35 فى العام الماضى، ومستهدف زيادتها فى العام الجارى بنحو %15.

يُذكر أن شركة مصر إدفو للورق تأسست بمقتضى قانون رقم 230 لسنة 1989، وهى تتبع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين.

ويبلغ رأس مال شركة مصر إدفو للورق 675 مليونا و541 ألف جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة %45 لشركة السكر والصناعات التكاملية، و%20 لشركة مصر للتأمين، و%15 لبنك الاستثمار القومى، و%10 لكل من بنك مصر، وشركة التأمين الأهلية.