«مصر إدفو» تثبت أسعار منتجات الورق الكرافت نوفمبر الجارى

قررت شركة مصر إدفو للورق التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار بيع منتجات الورق الكرافت لشهر نوفمبر الجارى، على نفس أسعار شهر أكتوبر الماضي.

والورق الكرافت هو الورق المقوى غير المستخدم فى الطباعة والكتابة، والذى يتم استخدامه فى الأكواب، والشنط الورقية، وورق الرسومات الهندسية.

وقال الدكتور محمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر إدفو للورق، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن الهدف من تثبيت أسعار البيع لمنتجات ورق الكرافت، هو تصريف المخزون الحالى، والبدء فى إنتاج كميات جديدة.

وتأسست شركة مصر إدفو للورق بمقتضى قانون رقم 230 لسنة 1989، وتتبع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين.

ويبلغ رأس مال «مصر إدفو» للورق 675 مليونًا و541 ألف جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %45 لشركة السكر والصناعات التكاملية، و%20 مصر للتأمين، و%15 لبنك الاستثمار القومى، و%10 لكل من بنك مصر، وشركة التأمين الأهلية.

وأضاف عبد الله أن سعر ورق الكرافت زنة 60 جرامًا، المستخدم فى الرسوم الهندسية يبلغ حاليا 52 ألفا و200 جنيه، وزنة 100 جرام 22 ألفا و700 جنيه المستخدم فى إنتاج الشنط الورقية، وحقائب مطاعم الوجبات السريعة.

وأوضح أن سعر ورق الكرافت المستخدم فى إنتاج الأكواب الورقية زنة 110ـ 150 جرامًا يبلغ 22 ألفا و200 جنيه، بينما المنتج المستخدم فى إنتاج علب الأجبان، والعصائر زنة 150 – 200 جرام يبلغ سعره 22 ألفا و200 جنيه.

وفى سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة لـ”المال”، أنه من المرجح تحريك أسعار منتجات الورق الكرافت الخاص بشركة مصر إدفو للورق فى ديسمبر القادم، نتيجة ارتفاع سعر لب الخشب المستورد الخاص بإنتاج الورق بمختلف أنواعه والذى قفز بنحو 10 آلاف جنيه للطن منتصف أكتوبر الجارى.

وتستورد شركة مصر إدفو للورق سنويا قرابة 12 ألف طن من لب الخشب، بينما تستورد شركة قنا للورق التابعة أيضا لوزارة التموين، ما يقرب من 24 ألف طن، حيث إن مادة لب الخشب تعتبر مدخل الإنتاج الرئيسى فى تلك الصناعة.

يذكر أن شركتى مصر إدفو للورق، وقنا للورق، تابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقارب حجم إنتاجهما سنويًا من الورق 60 ألف طنا للأولى، و120 ألفا للثانية، وفقًا لبيانات الشركتين.

وكان سعر طن لب الخشب المستورد قفز إلى 42 ألف جنيه للطن، بدلا من 32 ألفا، نتيجة ارتفاع تكلفة نولون النقل والشحن عالميا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة فى أوروبا، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شركة مصر إدفو للورق.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنويًا، ويتم إنتاج قرابة 210 ألف محليًا عبر شركتى «قنا» و«إدفو» وعدة كيانات أخرى صغيرة، فيما يتم استيراد الكمية المتبقية، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية.