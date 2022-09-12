«مصر إدفو» تتعاقد على تصدير 1.3 ألف طن ورق لدول عربية وأوروبية

أكد الدكتور محمد عبدالله رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مصر إدفو للورق، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد نية لدى الشركة بتأجير أو بيع أى مصنع لها.

وقال عبدالله فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الشركة لم تتلقَ أى عروض بشكل رسمى من مستثمرين عرب أو من خلال تحالف استثمارى إماراتى فى هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه مستهدف خلال الفترة القادمة، إنتاج 4500 طن ورق طباعة، و5800 طن ورق كرافت ابيض مقسمة إلى 2000 طن ورق أكواب، و2800 طن ورق تتراباك، و2000 طن ورق فورمايكا، و5000 طن ورق كرافت بنى الكرتون والشنط الورقية.

وقال عبدالله، إنه مستهدف خلال الفترة القادمة تصدير 10 آلاف و300 طن من أنواع الورق الذى يتم إنتاجها شركة مصر إدفو والتى تعد الشركة الوحيدة فى مصر التى تقوم بتصنيع جميع انواع الورق الذى يتم استيراده بالكامل من الخارج.

وأضاف عبدالله، أن تلك الكميات منقسمة إلى 3000 طن من ورق الأكواب والتتراباك، ومايقرب من 5000 طن من ورق الكرافت البنى والابيض، ونحو 1000 طن من ورق الطباعة، و1300 طن ورق كب بيبر، وذلك لدول السعودية، وسوريا، وعدد من الدول الأوروبية من خلال وكلاء فى الدول العربية.

وأوضح عبدالله أن تلك المنتجات التى يتم إنتاجها من ورق كرافت الأكواب، وورق كرافت التتراباك، وورق كرافت الفورمايكا وكذلك هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تصنع الفيرجن كرافت البنى من الفيرجن بلب (اللب البكر) والذى كان يتم استيراده بالكامل من الخارج.

ولفت إلى أن الكميات التى تم الاتفاق على تصديرها كانت عبر مشاركة الشركة فى المعرض الدولى الرابع عشر لصناعة الورق والكرتون، والذى ساهمت فيه «مصر إدفو» للورق بهدف التعرف على أحدث ما تم الوصول إليه من التكنولوجيا فى تلك الصناعة.

يذكر أن المعرض الدولى لصناعة الورق والكرتون أقيم على مدار يومين من 3 إلى 5 سبتمبر الجارى، بمشاركة عدد كبير من شركات، ومصانع، ووكلاء الورق والكرتون والورق الصحى.

وتنتج «مصر إدفو» ورق الطباعة والكرافت من خلال لب الباجاس «مُصاص القصب»، ولب الخشب المستورد، مع إضافة مواد كيماوية أخرى، من خلال مصنعين لها داخل الشركة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله أن الشركة تستهدف فى خطتها للعام المالى 2023/2022، زيادة حجم الإنتاج، والاستحواذ على نسبة أكبر من السوق المحلية، إضافة إلى رفع معدلات التصدير، وذلك تمشياً مع خطة الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى زيادة أرباح الشركات التابعة لها.

كان رئيس الشركة قال فى تصريحات سابقة ل«المال» أن مصر إدفو للورق تستهدف إنتاج 60 ألف طن ورق طباعة وكرافت بنهاية 2022، بزيادة تقدر بـ 20 ألف طن عن العام الماضى، البالغة 40 ألف طن موزعة بواقع 36 ألفا و500 طن كرافت، و3 آلاف و500 طن ورق أبيض.

وتعد مصر إدفو للورق التى تأسست بمقتضى قانون رقم 230 لسنة 1989، إحدى الشركات الحكومية العاملة فى قطاع تصنيع ورق الطباعة، وورق الكرافت المستخدم فى إنتاج الأكواب والشنط الورقية، بخلاف شركة قنا للورق.

ويبلغ رأسمال شركة مصر إدفو للورق، 675 مليونا و541 ألف جنيه، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة %45 لشركة السكر والصناعات التكاملية، و%20 لشركة مصر للتأمين، و%15 لبنك الاستثمار القومى، و%10 لكل من بنك مصر، وشركة التأمين الأهلية.