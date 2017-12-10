مصر أنفقت 20 مليار دولار في منطقة قناة السويس

أحمد عاشور قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم ضخ مايقرب من 20 مليار دولار فى أعمال بنية تحتية، من بينهم استثمارات تم ضخها لحفر قناة السويس الجديدة، وإنشاء أنفاق جديدة أسفل القناة، وغيرها من المشروعات. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين علي هامش مؤتمر

أحمد عاشور

قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم ضخ مايقرب من 20 مليار دولار فى أعمال بنية تحتية، من بينهم استثمارات تم ضخها لحفر قناة السويس الجديدة، وإنشاء أنفاق جديدة أسفل القناة، وغيرها من المشروعات.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين علي هامش مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2017 الذي اختتمت أعماله أمس .

ومشروع قناة السويس الجديدة تم تمويلها من خلال طرح شهادات المصريين وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاءها في عام واحد

وتوقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن تجتذب الهيئة استثمارات في حدود الـ 3 مليار دولار خلال 2018

وقال «مميش»، إن المباحثات مع شركة موانئ سنغافورة حول تشغيل محطة الحاويات الثانية، بميناء شرق بورسعيد، تسير فى الاتجاة السليم.

وأوضح أن السبب الرئيسى لتأخر إتمام الاتفاق، هو الاختلاف على بعض التصميمات الهندسية لأعمال البنية التحتية للمحطة، وتم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تعديل تلك التصميمات، بما يتفق مع مطالب الشركةSent from Yahoo Mail on Android