مصر أكبر مستورد للشاي عربيًا والسابعة عالميًا خلال عام 2021 (جراف)

احتلت مصر المركز السابع عالميًا والأول عربيًا ضمن قائمة الدول الأعلى استيرادًا للشاي خلال العام الماضي، بحسب البيانات المنشورة على موقع ورلد توب اكسبورتس الكندي.

استيراد مصر من الشاي

ارتفعت واردات مصر من الشاي العام الماضى بنسبة تصل إلى 12.1%، مقارنة بعام 2020.

بلغت قيمة استيراد مصر من الشاي خلال عام 2021 مايقرب من 221.1 مليون دولار أمريكي، بحصة تمثل 3.4% من الإجمالى العالمي.

واردات العالم من الشاي

بغت واردات العالم من الشاي بنهاية العام الماضى 6.6 مليار دولار، وفقًا لإحصائيات ورلد توب اكسبورتس، بتراجع 4.1% عن عام 2020، والتى سجلت 6.9 مليار دولار.

واستحوذت أكبر 5 أسواق عالمية من حيث استيراد الشاي على حصة تمثل 32.3% من الإجمالى العالمي وهم باكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والمملكة المتحدة، وهونج كونج.

الجراف التفاعلى التالى يوضح واردات أكبر 10 دول من الشاي بنهاية العام الماضى.

كما يوضح الجراف التفاعلى التالى حصص أكبر 10 دول استيرادًا للشاي مقارنة بالإجمالى العالمي.

مصر تستحوذ على ربع واردات الشاي فى المنطقة العربية

حصلت مصر على مايقرب من ربع واردات الدول العربية من الشاي خلال العام الماضى بحصة تمثل 22.2% من الإجمالى العربي.

ورصدت «المال» اعتماد 16 دولة عربية على الاستيراد فى توفير احتياجاتها من الشاي خلال العام الماضى بتكلفة تصل إلى 998.2 مليون دولار أمريكي.

وجاءت المغرب فى المركز الثاني باستيرادها شاي بقيمة 207.4 مليون دولار، بحصة تمثل 20.8% من الإجمالي العربي.

فيما حلت السعودية فى المركز الثالث بحصة تقدر بـ 18.9% من إجمالى واردات الدول العربية من الشاي خلال العام الماضي.

وحصلت الإمارات على المركز الرابع فى القائمة بحصة تمثل 15.6%، فيما جاءت الجزائر فى المركز الخامس بعد أن استوردت كميات من الشاي بقيمة 47.5 مليون دولار، بحصة تصل إلى 4.8%.

الجراف التفاعلى التالى يوضح واردات الدول العربية من الشاي خلال العام الماضى.

واستحوذت أكبر 5 دول عربية على حصة تصل إلى 82.2% من إجمالى واردات المنطقة من الشاي خلال عام 2021.