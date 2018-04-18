مصر أحلى بيهم.. حملة بالفيسبوك لإلقاء الضوء على الأطفال الموهوبين

أحمد حمدى

شهدت الصفحة الرسمية لبرنامج “تعشب شاى” على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اطلاق حملة بعنوان: “مصر احلى بيهم” تستهدف القاء الضوء على مجموعة من الأطفال الموهوبين وكيف أصبحوا نجوماً عقب استضافتهم فى البرنامج والكشف عن مواهبهم المختلفة

.

صرحت بذلك دينا البحيرى المديرة التنفيذية لشركة ليوميديا منتجة البرنامج واضافت أن فكرة استضافة مجموعة الاطفال الموهوبين فى فقرة ثابتة بالبرنامج لم تأت ذلك من فراغ وانما جاءت فى اطار المسئولية المجتمعية للشركة حيث نضع ضمن اولوياتنا ضرورة القيام بدور ايجابى من خلال المحتوى الذى يتم تقديمه فى البرنامج التى تنتجها الشركة وقد اثبتت تقارير المتابعة الدورية حول البرنامج أن فقرة استضافة الاطفال الموهوبين من الفقرات التى تحظى بردود افعال واسعة النطاق بين المشاهدين وهو ما يتم ترجمته بشكل لافت للنظر فى هذا الكم الهائل من التعليقات التى تتم عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك عقب عرض اليرنامج الذى تقدمه الفنانة غادة عادل بشكل اسبوعى على قناة

DMC مساء الجمعة.

وأشارت دينا البحيرى الى أن فريق العمل فى ليوميديا قام بالتواصل مع هؤلاء الأطفال الذين تمت استضافتهم من قبل وتم تصوير ٣٠ فيديو حتى الأن مدة الفيديو لا تزيد عن دقيقتين يتحدث فيه الطفل عن حياته وكيف تغيرت بعد مشاركته فى البرنامج والربط بين ما قاله فى الحلقة وبين ما حدث له من تغيير فى حياته وطريقة تفكيره وعلاقته بالمجتمع.

أما اختيار العنوان: ” مصر احلى بيهم” فهو تجسيد لحقيقة مؤكدة أن هؤلاء الأطفال مع تنوع مواهبهم واهتماماتهم سيكون من بينهم قادة المستقبل وصناع الحياة التى سيكونون هم جزء اساسى من تشكيل ملامحها فى المستقبل.