مصري يفوز للمرة الأولى بلقب أممي في مواجهة التغير المناخي

سهير محمدتم انتخاب حلمي أبو العيش الرئيس التنفيذي لشركة سيكم ورئيس مجلس إدارة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ليكون رابع بطل دولي في برنامج العمل الوطنيجاء ذلك في إطار خطة خطة العمل الوطنية للتكيف (NAP) التي استضافتها إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في الفت

سهير محمد

تم انتخاب حلمي أبو العيش الرئيس التنفيذي لشركة سيكم ورئيس مجلس إدارة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ليكون رابع بطل دولي في برنامج العمل الوطني

جاء ذلك في إطار خطة خطة العمل الوطنية للتكيف (NAP) التي استضافتها إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في الفترة من 4 إلى 6 أبريل في شرم الشيخ،

وبدأ فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا هذه المبادرة الجديدة اعترافًا بالشخصيات البارزة في مجال مكافحة التغير المناخي، وحتى الآن، مُنح ثلاثة أشخاص فقط لقب بطل برنامج NAP.

وألقى حلمي أبو العيش بعد فوزه بلقب البطل الجديد لبرنامج NAP في شرم الشيخ، كلمة حول التزام سيكم بالتنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن التكيف مع تغير المناخ لا يمكن أن يكون مستدامًا إلا من خلال الاقتراب منه بشكل شامل عن طريق تعزيز وتحقيق التوازن بين الأبعاد الرئيسية الأربعة للتنمية وهى البيئة، الاقتصاد، المجتمع والثقافة.

وقال يوسف ناصف، مدير برنامج التكيف بأمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ: ’’لقد تطرقنا إلى إنجازات أولئك الذين يتناسبون مع معايير تعريف بطل برنامج العمل الوطني NAP من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وظهر حلمي أبو العيش، الأول والأهم، خاصةً في ضوء التوجه الشامل الذي صنعته سيكم، والذي لا يقتصر فحسب على تنفيذ المشروعات الهادفة إلى الاستدامة، ولكنه يعزز أيضًا منهجًا شاملاً للحياة المستدامة على نحو ينطبق على جميع جوانب الرفاهية البشرية‘‘

وجدير بالذكر أن NAP Expo يعد أكبر حدث للأمم المتحدة بشأن التكيف مع تغير المناخ، ويعقد سنويًا ويعالج ممارسات التكيف الجيدة وطرائق الدعم الدولية التي تواجهها البلدان النامية. الهدف الرئيسي هو تحسين الوعي بالممارسات الجيدة الخاصة بالمرونة ودعم إجراءات التكيف عبر مختلف الأطياف والنظم والقطاعات، هذا وسيُدعى أبطال برنامج العمل الوطني NAP إلى مختلف الفعاليات رفيعة المستوى بشأن التكيف، مثل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2018 في بولندا.



وبجانب حلمي أبو العيش تم اختيار ثلاثة من أبطال NAP حتى الآن: عضو مجلس الشيوخ لورين ليجاردا من الفلبين ، والأستاذ الدكتور جاي تشون تشوي من كوريا، وسيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامي لأقل البلدان نمواً، السيدة فيكيتامويلوا كاتوا أوتوكامانو.

وتم اختيارهم جميعًا لما يتعلق بمساهمتهم والتزامهم المستدام في مواجهة تغير المناخ، ومنذ أكثر من 40 سنة تلتزم سيكم بتعزيز التنمية المستدامة من خلال تشجيع الزراعة العضوية ودعم التنمية المجتمعية والثقافية والقيام بأنشطة اقتصادية عادلة وشفافة.

ويمكن رؤية هذه المساهمة الشاملة على سبيل المثال من خلال مشاركة سيكم في جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي نشرتها الأمم المتحدة على المستوى العالمي في عام 2016 تحت عنوان أجندة التنمية المستدامة 2030.



