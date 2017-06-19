مصري يعرض 750 ألف جنيه مقابل لوحة سيارة

أحمد شوقيسجلت لوحة معدنية للسيارات 750 ألف جنيه بعد ساعات قليلة من طرحها بالمزاد الإلكتروني الذي ينظمه قطاع الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية علبر شبكة الإنترنت.واللوحة مكونة من حرف ورقم هما "س 1"؛ وتقدم لشرائها فرد واحد فقط؛ ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على السيارة يوم 23 يونيو الجاري؛ حوالي الس

أحمد شوقي

سجلت لوحة معدنية للسيارات 750 ألف جنيه بعد ساعات قليلة من طرحها بالمزاد الإلكتروني الذي ينظمه قطاع الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية علبر شبكة الإنترنت.

واللوحة مكونة من حرف ورقم هما “س 1″؛ وتقدم لشرائها فرد واحد فقط؛ ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على السيارة يوم 23 يونيو الجاري؛ حوالي الساعة الثانية والنصف مساءً.

وتم اليوم أيضًا طرح مزايدة على لوحة معدنية أخرى تحمل أرقام وحروف ” ج م ل 6666″ وتقدم لشرائها فرد واحد عارضًا مبلغ 100 ألف جنيه. ومن المقرر الانتهاء من هذه المزايدة يوم 23 يونيو حوالي الساعة الثالثة مساءً.

ومن المقرر أن ينتهي بعد قليل وتحديدًا الساعة 7 و4 دقائق مزايدة لشراء لوحة معدنية تحمل أرقام وحروف “ه ه ه 4444” ؛ حيث تقدم لشرائها شخصان ووصل سعرها حتى الآن إلى 105 ألف جنيه. وحتى مساء أمس؛ لم يكن تقدم لشراء هذه اللوحة سوى فرد واحد بسعر 100 ألف جنيه.

وكانت وزارة الداخلية قد أتاحت للمواطنين شراء اللوحات المعدنية المميزة من خلال موقع إلكتروني؛ يمكن الراغبين في الشراء أيضًا من تحديد حروف وأرقام لوحاتهم؛ على أن تطرح بمزاد إلكتروني ويتم ترسيتها على صاحب السعر الأعلى. وتخصص عائدات شراء هذه اللوحات لصالح صندوق تحيا مصر. ولا يمكن لأحد حجز إحدى اللوحات مباشرة؛ إذ لا بد من شرائها من خلال المزاد الإلكتروني

وفي وقت سابق؛ تم الانتهاء من المزاد على اللوحة رقم ( أ ه م 1 ) وبيعت لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون و970 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من المزاد على اللوحة رقم ( د د د 111 ) بمبلغ 210 ألف جنيه، كما قام بعض العملاء بشراء لوحات معدنية؛ تحمل أسماءهم؛ وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني المخصص لبيع هذه اللوحات.

