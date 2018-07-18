مصري يشعل النار في جسده بميلانو والنيابة الإيطالية تحقق

دعاء حسني أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة حادث إشعال مواطن مصري النار في نفسه وسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو "via zara" للوقف علي أسباب ذلك والاطمئنان عليه .وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العم

دعاء حسني

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة حادث إشعال مواطن مصري النار في نفسه وسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو “via zara” للوقف علي أسباب ذلك والاطمئنان عليه .

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، أوضح فيه أن المواطن المصري أيمن .م.أ.ح” الذي أشعلا النار في نفسه بوسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو “via zara” تم نقله إلي أحدي المستشفيات القريبة من مكان الحادث “النجواردة”، وتم زيارته علي الفور للاطمئنان عليه

واستدرك “لكن وجدنا أن هناك قرار من النيابة بمنع الزيارة ، وتم التواصل مع إدارة المستشفى للاطمئنان علي حالته وتم إبلاغنا أنه من مواليد 14 يونيو 1989 بمحافظة الفيوم”.

وقام المستشار العمالي بالانتقال لمكان الحادث لمعرفة سبب حرق المواطن لنفسه

ووفق البيان، اتضح أن هناك خلاف مادي بينه ومواطن مصري آخر من الفيوم، فضلا عن صاحب محل جزارة نتج عنه أن قام الأول بتكسير زجاج المحل الأحد الماضي ثم عاد ونشب الخلاف في اليوم التالي ،وحاول الأول الاعتداء علي صاحب المحل وأشعل النار بالمحل وعندما فشل ذهب بعيدا وأشعل النار في نفسه أمام البوليس الإيطالي والمارة.

وقام المستشار العمالي بالاستفسار عن أسباب الخلاف ، واتضح أن الطرفين اتفقا علي أن يسمح صاحب المحل للأول بعمل البطاقة الشخصية الإيطالية علي عنوان سكن صاحب المحل مقابل مبلغ وعند التنفيذ اختلفا .

